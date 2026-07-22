Сенат США включив до законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України
Сенат США зробив черговий крок у просуванні законопроєкту H.R.2913 "Закон про підтримку України", включивши його до законодавчого календаря після проходження другого читання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Конгресу США.
Документ включили до законодавчого календаря після другого читання
Це означає, що документ може бути винесений на розгляд Сенату під час пленарного засідання.
Як інформує "Інтерфакс-Україна", остання процесуальна дія щодо законопроєкту відбулася 20 липня 2026 року. Після другого читання документ внесли до розділу "Загальні питання" законодавчого календаря Сенату під номером 462.
Що відомо про законопроєкт H.R.2913
Ініціатором законопроєкту є конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс, який подав його до Палати представників 14 квітня 2025 року.
Наразі документ опрацьовують кілька профільних комітетів Палати представників, серед яких комітети із закордонних справ, транспорту та інфраструктури, розвідки, податків і зборів, регламенту, судової влади, фінансових послуг, збройних сил та бюджету.
За даними Конгресу США, у межах проходження законопроєкту вже відбулося одне поіменне голосування.
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