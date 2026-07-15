Кандидат у директори Нацрозвідки США підтримав передачу даних Україні

Кандидат на посаду директора Національної розвідки США Джей Клейтон заявив про готовність надавати Україні розвідувальну інформацію для протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клейтон сказав на засіданні комітету з розвідки Сенату США з розгляду його кандидатури, яке транслює телеканал CNN.

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Пріоритети на посаді та підтримка України

Клейтон зазначив, що у разі затвердження його головним завданням буде забезпечення президента США важливою інформацією для завершення війни між Росією та Україною.

"Якщо я буду затверджений на посаді директора Національної розвідки, моїм пріоритетним завданням буде забезпечення президента критичною інформацією, яка необхідна йому в зусиллях із завершення конфлікту між Росією та Україною", - сказав він.

Він додав, що керівник Нацрозвідки має надавати дані не лише президенту, а й іншим посадовцям, які відповідають за національну безпеку. Також, за його словами, у межах вказівок президента така інформація може передаватися іноземним партнерам, зокрема Україні.

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Рішення залежить від президента США

Клейтон підкреслив, що передача розвідувальних даних можлива лише у межах дозволу глави держави.

Він також пояснив, що директор Національної розвідки координує роботу всіх 18 розвідувальних служб США, а кандидатуру на цю посаду має затвердити Сенат.

Наразі Сенат контролюють республіканці, тому Клейтон має високі шанси отримати підтримку та очолити Національну розвідку США.

11 червня президент США Дональд Трамп висунув Джея Клейтона, який є федеральним прокурором Південного округу Нью-Йорка, на цю посаду.

Нагадаємо, раніше Kyiv Independent із посиланням на українського високопосадовця повідомив, що Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв.

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