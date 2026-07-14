Потрібно збільшити виробництво боєприпасів для ППО України, - Міноборони Нідерландів

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус заявила про необхідність збільшити виробництво боєприпасів для систем ППО, щоб допомогти Україні захиститися від російських балістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

"Майже щодня ми бачимо руйнування, яких завдають балістичні ракети в Україні. Ми повинні забезпечити, зокрема разом з нідерландськими компаніями, виробництво достатньої кількості боєприпасів. Це важливо для України і для Нідерландів. Ми об'єднуємо зусилля з союзниками. Це сильна ініціатива Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції. До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Участь відкрита і для інших країн, які поділяють цілі коаліції.

Володимир Зеленський закликав західних партнерів якнайшвидше сформувати спеціальний "зимовий пакет" ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб забезпечити надійний захист від російських повітряних атак.

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Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України, надаючи масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення країна передала Україні винищувачі F-16, компоненти систем Patriot, танки Leopard 2 у межах міжнародної коаліції, артилерію, бронетехніку, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси. Також Нідерланди забезпечують підготовку українських військових, фінансують відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, медичні проєкти, розслідування воєнних злочинів і відбудову українських громад.

Ключові пакети допомоги:

лютий 2024 року – Україна та Нідерланди підписали 10-річну безпекову угоду;

2024–2026 роки – уряд Нідерландів виділив 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України;

2024 рік – окремо передбачено 2 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на відновлення України;

2025–2026 роки – оголошено пакет 500 млн євро на безпілотники та засоби протиповітряної оборони;

2025–2026 роки – виділено 250 млн євро через програму PURL на закупівлю американського озброєння для України;

2025–2026 роки – започатковано програму Build with Ukraine, яка передбачає виробництво українських безпілотників у Нідерландах;

станом на липень 2026 року – Нідерланди вже витратили близько 9,1 млрд євро на військову підтримку України, запланували ще 11,6 млрд євро подальших видатків і додатково виділили 1 млрд євро на програму PURL. Водночас уряд країни заявляє, що можливості передавати озброєння зі власних запасів майже вичерпані, однак фінансова підтримка та участь у міжнародних оборонних ініціативах триватимуть.

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