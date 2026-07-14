Необходимо увеличить производство боеприпасов для ПВО Украины, - Минобороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявила о необходимости увеличить производство боеприпасов для систем ПВО, чтобы помочь Украине защититься от российских баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети Х.

"Почти каждый день мы видим разрушения, которые наносят баллистические ракеты в Украине. Мы должны обеспечить, в частности совместно с нидерландскими компаниями, производство достаточного количества боеприпасов. Это важно для Украины и для Нидерландов. Мы объединяем усилия с союзниками. Это сильная инициатива президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Украина и еще 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания. Участие открыто и для других стран, которые разделяют цели коалиции.

Владимир Зеленскийпризвал западных партнеров как можно скорее сформировать специальный "зимний пакет" ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы обеспечить надежную защиту от российских воздушных атак.

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