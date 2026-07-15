Кандидат на пост директора Национальной разведки США поддержал передачу данных Украине

Кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон заявил о готовности предоставлять Украине разведывательную информацию для противодействия российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клейтон заявил на заседании комитета по разведке Сената США по рассмотрению его кандидатуры, которое транслирует телеканал CNN.

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Приоритеты на должности и поддержка Украины

Клейтон отметил, что в случае утверждения его главной задачей будет обеспечение президента США важной информацией для завершения войны между Россией и Украиной.

"Если я буду утвержден на посту директора Национальной разведки, моей приоритетной задачей будет обеспечение президента критически важной информацией, необходимой ему в усилиях по завершению конфликта между Россией и Украиной", — сказал он.

Он добавил, что глава Национальной разведки должен предоставлять данные не только президенту, но и другим должностным лицам, ответственным за национальную безопасность. Также, по его словам, в рамках указаний президента такая информация может передаваться иностранным партнерам, в частности Украине.

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Решение зависит от президента США

Клейтон подчеркнул, что передача разведывательных данных возможна только с разрешения главы государства.

Он также пояснил, что директор Национальной разведки координирует работу всех 18 разведывательных служб США, а кандидатуру на эту должность должен утвердить Сенат.

В настоящее время Сенат контролируют республиканцы, поэтому у Клейтона высокие шансы получить поддержку и возглавить Национальную разведку США.

11 июня президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона, который является федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка, на эту должность.

Напомним, ранее Kyiv Independent со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника сообщил, что Соединенные Штаты начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot, выведя этот вопрос за пределы политических заявлений.

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