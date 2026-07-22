Сенат США включил в законодательный календарь законопроект о поддержке Украины

Сенат США сделал очередной шаг в продвижении законопроекта H.R.2913 "Закон о поддержке Украины", включив его в законодательный календарь после прохождения второго чтения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Конгресса США.

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Документ включили в законодательный календарь после второго чтения

Это означает, что документ может быть вынесен на рассмотрение Сената во время пленарного заседания.

Как сообщает"Интерфакс-Украина", последнее процессуальное действие в отношении законопроекта состоялось 20 июля 2026 года. После второго чтения документ внесли в раздел "Общие вопросы" законодательного календаря Сената под номером 462.

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Что известно о законопроекте H.R.2913

Инициатором законопроекта является конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс, который подал его в Палату представителей 14 апреля 2025 года.

В настоящее время документ рассматривается несколькими профильными комитетами Палаты представителей, среди которых комитеты по иностранным делам, транспорту и инфраструктуре, разведке, налогам и сборам, регламенту, судебной власти, финансовым услугам, вооруженным силам и бюджету.

По данным Конгресса США, в рамках рассмотрения законопроекта уже состоялось одно поименное голосование.

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