Трамп розмірковує над масштабним ударом по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Axios.

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Можливий новий удар і заява Трампа

За словами американського лідера, йдеться про потенційну операцію, яка може перевищити попередню кампанію "Epic Fury".

"Я розглядаю масштабну атаку. Більшу, ніж будь-коли раніше. Я близький до ухвалення рішення", - зазначив Трамп.

Водночас президент США підкреслив, що остаточне рішення ще не ухвалене. Також він наголосив, що подібний крок матиме наслідки.

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Чи буде операція і позиція союзників

Двоє американських посадовців підтвердили, що наразі нових наказів військовим не надходило. За їхніми словами, рішення про початок операції поки відсутнє.

Трамп заявив, що Ізраїль може швидко долучитися до можливих ударів, якщо отримає відповідний запит. Водночас він додав, що США здатні діяти самостійно.

Також президент зазначив, що Іран прагне переговорів, але не готовий укладати угоду. За його словами, Тегеран ще не відчув достатнього тиску.

Раніше Трамп заявив, що Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузькій протоці.

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