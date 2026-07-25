Трамп приказал остановить удары по Ирану, - Axios

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану после почти двухнедельной серии ежедневных атак.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Трамп не дал "зеленый свет"

По словам источников, Трамп ежедневно в течение двух недель утверждал планы ударов, представленные военными. Затем эти удары наносились в течение нескольких часов.

В пятницу, 24 июля, Трамп получил аналогичный план, однако не дал на него "зеленый свет". Вместо этого он приказал военным не наносить удары.

В то же время пока неясно, был ли приказ Трампа в пятницу разовым или же "затишье" продлится. Но если он отдаст приказ о возобновлении ударов, армия США может мобилизоваться в короткие сроки.

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Издание отмечает, что решение Трампа отражает как его готовность предоставить больше пространства для дипломатии, так и признание того, что нынешний уровень ударов США достиг предела своей эффективности.

Источники отмечают, что американские военные по-прежнему готовят планы возможного возобновления крупных боевых действий, но Трамп пока не отдал приказ двигаться в этом направлении.

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Переговоры с Ираном

В тот же день после распоряжения Трамп заявил журналистам в Белом доме, что имеет возможность продолжить удары или даже усилить их, вплоть до "ликвидации всего", что есть у Ирана.

В то же время он дал четко понять, что считает "более разумной стратегией" "заключить соглашение" с Ираном.

"Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, они становятся все более серьезными с каждым днем. Мы готовы к бою, но мы ведем с ними переговоры", - сказал Трамп.

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Позже в пятницу, во время своего выступления на ужине с корреспондентами Белого дома, Трамп сказал, что не считает, что Иран готов заключить