Трамп наказав припинити удари по Ірану, - Axios

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану після майже двотижневої серії щоденних атак.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп не дав "зелене світло"

За словами джерел, Трамп щодня протягом двох тижнів схвалював плани ударів, подані військовими. Далі ці удари виконувалися протягом кількох годин.

У п'ятницю 24 липня Трамп отримав аналогічний план, проте не дав на нього "зелене світло". Натомість він наказав військовим не завдавати ударів.

Водночас поки не зрозуміло, чи був наказ Трампа в п'ятницю разовим або ж "затишшя" триватиме. Але якщо він віддасть наказ про відновлення ударів, армія США може мобілізуватися в короткі терміни.

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Видання зазначає, що рішення Трампа відображає як його готовність надати більше простору для дипломатії, так і визнання того, що нинішній рівень ударів США досяг межі своєї ефективності.

Джерела зазначають, що американські військові все ще готують плани можливого відновлення великих бойових дій, але Трамп поки не наказав рухатися в цьому напрямку.

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Переговори з Іраном

Того ж дня після розпорядження Трамп сказав журналістам у Білому домі, що має можливість продовжити удари або навіть загострити їх, включно з "ліквідацію всього", що має Іран.

Водночас він дав чітко зрозуміти, що вважає "розумнішою стратегією" "укласти угоду" з Іраном.

"Ми зараз ведемо переговори з іранцями. Гадаю, вони стають дедалі серйознішими з кожним днем. Ми готові до бою, але ми ведемо з ними переговори", - сказав Трамп.

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Пізніше в п'ятницю, під час свого виступу на вечері з кореспондентами Білого дому, Трамп сказав, що не думає, що Іран готовий укласти