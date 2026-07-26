Україна та США обговорили повітряне перемир’я, пропозиції передадуть РФ, - Reuters

Українські та американські посадовці обговорювали можливість повітряного перемир’я. Напрацьовані пропозиції планують передати російській стороні у межах нового раунду мирних ініціатив щодо припинення війни РФ проти України.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на українське джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Джерело повідомило, що раніше Україна вже зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, однак вони були відхилені.

Втім, деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку від триваючих українських ударів дронами та ракетами може пом'якшити позицію Путіна.

Цього тижня Зеленський поговорив із спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів із Росією і заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися в Сполучених Штатах найближчими днями.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.

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