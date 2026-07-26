УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11570 відвідувачів онлайн
Новини Переговори про припинення вогню
1 294 19

Україна та США обговорили повітряне перемир’я, пропозиції передадуть РФ, - Reuters

Зеленський та Трамп

Українські та американські посадовці обговорювали можливість повітряного перемир’я. Напрацьовані пропозиції планують передати російській стороні у межах нового раунду мирних ініціатив щодо припинення війни РФ проти України.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на українське джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Джерело повідомило, що раніше Україна вже зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, однак вони були відхилені.

Втім, деякі посадовці вважають, що тиск на російську економіку від триваючих українських ударів дронами та ракетами може пом'якшити позицію Путіна.

Цього тижня Зеленський поговорив із спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо перспектив відновлення мирних переговорів із Росією і заявив, що українські та американські посадовці можуть зустрітися в Сполучених Штатах найближчими днями.

Читайте також: Перемир’я з РФ краще, ніж воювати ще 10-20 років до перемоги й втрачати наших людей, - Зеленський

Що передувало?

Читайте також: Росія не погодиться на припинення вогню по лінії фронту, - Лавров

Автор: 

перемовини (3810) росія (47146) США (22329) припинення вогню (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
На практике это будет продолжение воздушного террора }{уйла против Украины и отсутствие адекватных ответов Украины по свинособакам.
показати весь коментар
26.07.2026 17:00 Відповісти
+2
одне чого зараз бояться кацапи це наших дронів і ракет, дивно буде як кацапи це підпишут і проведут мобілізацію. це схоже на розмінування Перекопа!
показати весь коментар
26.07.2026 17:07 Відповісти
+1
Ну ну....
показати весь коментар
26.07.2026 16:58 Відповісти

Завантаження...

 
 