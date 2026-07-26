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Новости Переговоры о прекращении огня
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Украина и США обсудили воздушное перемирие, предложения будут переданы РФ, — Reuters

Зеленский и Трамп

Украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия. Разработанные предложения планируется передать российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на украинский источник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Источник сообщил, что ранее Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.

Впрочем, некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику со стороны продолжающихся украинских ударов дронами и ракетами может смягчить позицию Путина.

На этой неделе Зеленский поговорил со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о перспективах возобновления мирных переговоров с Россией и заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в Соединенных Штатах в ближайшие дни.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

переговоры (5972) россия (89011) США (30229) прекращения огня (451)
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Топ комментарии
+7
На практике это будет продолжение воздушного террора }{уйла против Украины и отсутствие адекватных ответов Украины по свинособакам.
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26.07.2026 17:00 Ответить
+7
одне чого зараз бояться кацапи це наших дронів і ракет, дивно буде як кацапи це підпишут і проведут мобілізацію. це схоже на розмінування Перекопа!
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26.07.2026 17:07 Ответить
+7
У нас президент ворог. .
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26.07.2026 17:27 Ответить

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