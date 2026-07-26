Украина и США обсудили воздушное перемирие, предложения будут переданы РФ, — Reuters
Украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия. Разработанные предложения планируется передать российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на украинский источник, сообщает Цензор.НЕТ.
Источник сообщил, что ранее Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.
Впрочем, некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику со стороны продолжающихся украинских ударов дронами и ракетами может смягчить позицию Путина.
На этой неделе Зеленский поговорил со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о перспективах возобновления мирных переговоров с Россией и заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в Соединенных Штатах в ближайшие дни.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.
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