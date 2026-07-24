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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Зеленский о прекращении огня
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Перемирие с РФ лучше, чем воевать ещё 10–20 лет до победы и терять наших людей, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстрое перемирие с Россией лучше, чем затянувшаяся война до победы.

Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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О перемирии

По словам украинского президента, Украина хочет победы в войне, но "прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях".

"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня — это лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива", — подчеркнул Зеленский.

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Переговоры

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24951) перемирие (1726) война в Украине (8737) прекращения огня (451)
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Топ комментарии
+4
А як же з тими людьми які залишились на окупованих територіях? На них байдуже? П'яту частину України ми просто віддамо Кацапії? Президент - це гарант територіальної цілісності, а не руйнівник її. Тому Вова треба думати, що кажеш!
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24.07.2026 21:08 Ответить
+3
Зельц...озвуч ціну перемир"я?
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24.07.2026 21:07 Ответить
+1
Перемир'я на скільки? На пік? На 5? На 10? А далі? Вони здриснуть, а після них - хоч потоп? А як же діти тих, що залишаться? Пемемир' я - це:
Огляд від ШІ




+1

Перемир'я - це тимчасове припинення воєнних дій за згодою сторін конфлікту, пауза у війні та припинення вогню. Це не означає остаточного завершення війни чи підписання мирного договору. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F 1, https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%E2%80%99%D1%8F 2, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F 3, https://uatv.ua/uk/peremyr-ya-mozhlyve-myrnyj-dogovir-ni-yak-eksperty-otsinyuyut-perspektyvy-peregovoriv-********-ta-rf/ 4]
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24.07.2026 21:10 Ответить

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