Перемирие с РФ лучше, чем воевать ещё 10–20 лет до победы и терять наших людей, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстрое перемирие с Россией лучше, чем затянувшаяся война до победы.
Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.
О перемирии
По словам украинского президента, Украина хочет победы в войне, но "прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях".
"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня — это лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива", — подчеркнул Зеленский.
Переговоры
- Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени.
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Огляд від ШІ
+1
Перемир'я - це тимчасове припинення воєнних дій за згодою сторін конфлікту, пауза у війні та припинення вогню. Це не означає остаточного завершення війни чи підписання мирного договору. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F 1, https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%E2%80%99%D1%8F 2, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F 3, https://uatv.ua/uk/peremyr-ya-mozhlyve-myrnyj-dogovir-ni-yak-eksperty-otsinyuyut-perspektyvy-peregovoriv-********-ta-rf/ 4]