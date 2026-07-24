Перемирие с РФ лучше, чем воевать ещё 10–20 лет до победы и терять наших людей, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быстрое перемирие с Россией лучше, чем затянувшаяся война до победы.

Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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О перемирии

По словам украинского президента, Украина хочет победы в войне, но "прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях".

"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня — это лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива", — подчеркнул Зеленский.

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Переговоры

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени.

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