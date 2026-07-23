Трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

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По словам главы государства, во время вчерашней беседы со спецпредставителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом он получил предложения, которые впоследствии американская сторона обсудит с россиянами.

"Мы обсудили, что может быть несколько идей. Я понимаю, что это за идеи, которые вчера кратко представили мне. Мы будем обсуждать их с американцами. Постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время", - рассказал Зеленский.

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После этого, если будет понимание возможности серьезно обсудить этот план, состоится трехсторонняя встреча.

"Безусловно, все это нужно сделать до осени. Я считаю, что над этим нужно настойчиво работать. Если бы это зависело от нас, встреча состоялась бы уже в июле. Но не все зависит от нас", - пояснил он.

Президент сказал, что американцы готовы встречаться, однако сейчас США сосредоточены на Иране.

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