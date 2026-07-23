Тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

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Що відомо?

За словами глави держави, під час вчорашньої розмови із спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом він отримав пропозиції, які згодом американська сторона обговорить із росіянами.

"Ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора. Ми обговорюватимемо їх з американцями. Спробую, щоб ми це зробили найближчим часом", - розповів Зеленський.

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Після цього, якщо буде розуміння можливостей обговорювати серйозно цей план, то буде тристороння зустріч.

"Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якби від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас", - пояснив він.

Президент сказав, що американці готові зустрічатись, проте наразі США фокусуються на Ірані.

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