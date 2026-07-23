Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Партнери знають, які рішення можуть допомогти, головне - ракети для Patriot
Росія продовжує щодня завдавати ударів по Україні, і наша країна потребує насамперед ракет для "Петріотів".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
"У Павлограді станом на зараз відомо про трьох загиблих через російський удар авіабомбами по території підприємства. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено", - зазначив він.
- Також росіяни били авіабомбами й по Херсону. Пошкоджені багатоквартирні та звичайні житлові будинки, дитяча обласна клінічна лікарня, навчальні заклади. Є поранені люди.
- Були російські удари й по критично важливій інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.
- Били ракетами по Одещині.
Потрібні рішення
Зеленський наголосив, що Росія щодня продовжує тероризувати українців. Застосовує по Україні різні типи зброї: авіабомби, ракети, дрони.
"Дуже важливо, щоб ми могли протидіяти цьому. Наші партнери знають, які рішення можуть допомогти, і головне – не має бути дефіциту ракет для "Петріотів". Важливо, щоб партнери це почули. Працюємо 24/7 на всіх рівнях", - додав президент.
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