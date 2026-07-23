Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Партнери знають, які рішення можуть допомогти, головне - ракети для Patriot

Росія продовжує щодня завдавати ударів по Україні, і наша країна потребує насамперед ракет для "Петріотів".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

"У Павлограді станом на зараз відомо про трьох загиблих через російський удар авіабомбами по території підприємства. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено", - зазначив він.

Також росіяни били авіабомбами й по Херсону. Пошкоджені багатоквартирні та звичайні житлові будинки, дитяча обласна клінічна лікарня, навчальні заклади. Є поранені люди.

Були російські удари й по критично важливій інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

Били ракетами по Одещині.

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Потрібні рішення

Зеленський наголосив, що Росія щодня продовжує тероризувати українців. Застосовує по Україні різні типи зброї: авіабомби, ракети, дрони.

"Дуже важливо, щоб ми могли протидіяти цьому. Наші партнери знають, які рішення можуть допомогти, і головне – не має бути дефіциту ракет для "Петріотів". Важливо, щоб партнери це почули. Працюємо 24/7 на всіх рівнях", - додав президент.

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