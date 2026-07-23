Зеленский после сегодняшних ударов РФ: Партнеры знают, какие решения могут помочь, главное - ракеты для "Патриот"
Россия продолжает ежедневно наносить удары по Украине, и нашей стране нужны, прежде всего, ракеты для "Патриотов".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
"В Павлограде на данный момент известно о трех погибших в результате российского удара авиабомбами по территории предприятия. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены", - отметил он.
- Кроме того, россияне наносили авиаудары и по Херсону. Повреждены многоквартирные и обычные жилые дома, детская областная клиническая больница, учебные заведения. Есть раненые.
- Были нанесены российские удары и по критически важной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
- Наносились ракетные удары по Одесской области.
Необходимы решения
Зеленский подчеркнул, что Россия ежедневно продолжает терроризировать украинцев. Применяет по Украине различные виды оружия: авиабомбы, ракеты, дроны.
"Очень важно, чтобы мы могли противодействовать этому. Наши партнеры знают, какие решения могут помочь, и главное - не должно быть дефицита ракет для "Патриотов". Важно, чтобы партнеры это услышали. Работаем 24/7 на всех уровнях", - добавил президент.
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