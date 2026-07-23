Россия массированно атаковала Черниговскую, Сумскую и Днепропетровскую области: есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 23 июля и в течение последних суток российские войска нанесли новые удары по Черниговской, Сумской и Днепропетровской областям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупанты атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру, жилые дома, предприятия и сельскохозяйственные угодья. В результате обстрелов один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

Черниговская область: атакованы энергообъекты, предприятие и поля

За прошедшие сутки российские войска с помощью беспилотников "Гербера" атаковали энергетические объекты в двух приграничных общинах Черниговской области, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В Семеновке оккупанты применили дроны "Гербера" и "Молния", в результате чего загорелись хозяйственные постройки.

В селе Нежинского района в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на поле, который уничтожил 23 гектара посевов ржи.

Кроме того, ночью в Мене дрон типа "Герань" попал в предприятие пищевой промышленности. Повреждено одно из производственных помещений.

Сумская область: погиб мужчина, еще семь человек пострадали

Российские войска продолжают обстреливать приграничные громады Сумской области.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела смертельные ранения получил 57-летний местный житель, который находился на собственном дворе.

В Великописаревской громаде российский дрон атаковал 44-летнего мужчину, который ехал на велосипеде между населенными пунктами. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.





Ночью и утром беспилотники атаковали Сумы. Зафиксированы попадания в нежилое помещение школы, автозаправочную станцию и объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе. Пожары оперативно ликвидировали, предварительно погибших нет.

По данным полиции, за сутки в области один человек погиб, ещё семеро получили ранения. Также в результате атак:

в Сумской громаде ранены двое мужчин, повреждены три АЗС, нежилое здание и объекты критической инфраструктуры;

в Белопольской громаде ранены мужчина и женщина, повреждены жилые дома, торговые киоски и линия электропередачи;

в Березовской громаде ранена 62-летняя женщина;

в Садовской громаде в больницу обратился 51-летний мужчина после попадания БПЛА.





Днепропетровская область: более 20 атак за сутки

В течение суток российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Солонянской громаде Днепровского района из-за обстрела возник пожар.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская и Червоногригоровская громады. Повреждены автозаправочная станция, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.

В Синельниковском районе поврежден частный дом в Петропавловской громаде.

В Зеленодольской громаде Криворожского района российские обстрелы повредили частный дом и легковой автомобиль.

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