Россия массированно атаковала Черниговскую, Сумскую и Днепропетровскую области: есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 23 июля и в течение последних суток российские войска нанесли новые удары по Черниговской, Сумской и Днепропетровской областям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру, жилые дома, предприятия и сельскохозяйственные угодья. В результате обстрелов один человек погиб, ещё семеро получили ранения.
Черниговская область: атакованы энергообъекты, предприятие и поля
За прошедшие сутки российские войска с помощью беспилотников "Гербера" атаковали энергетические объекты в двух приграничных общинах Черниговской области, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
В Семеновке оккупанты применили дроны "Гербера" и "Молния", в результате чего загорелись хозяйственные постройки.
В селе Нежинского района в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на поле, который уничтожил 23 гектара посевов ржи.
Кроме того, ночью в Мене дрон типа "Герань" попал в предприятие пищевой промышленности. Повреждено одно из производственных помещений.
Сумская область: погиб мужчина, еще семь человек пострадали
Российские войска продолжают обстреливать приграничные громады Сумской области.
В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела смертельные ранения получил 57-летний местный житель, который находился на собственном дворе.
В Великописаревской громаде российский дрон атаковал 44-летнего мужчину, который ехал на велосипеде между населенными пунктами. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Ночью и утром беспилотники атаковали Сумы. Зафиксированы попадания в нежилое помещение школы, автозаправочную станцию и объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе. Пожары оперативно ликвидировали, предварительно погибших нет.
По данным полиции, за сутки в области один человек погиб, ещё семеро получили ранения. Также в результате атак:
- в Сумской громаде ранены двое мужчин, повреждены три АЗС, нежилое здание и объекты критической инфраструктуры;
- в Белопольской громаде ранены мужчина и женщина, повреждены жилые дома, торговые киоски и линия электропередачи;
- в Березовской громаде ранена 62-летняя женщина;
- в Садовской громаде в больницу обратился 51-летний мужчина после попадания БПЛА.
Днепропетровская область: более 20 атак за сутки
В течение суток российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
В Солонянской громаде Днепровского района из-за обстрела возник пожар.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская и Червоногригоровская громады. Повреждены автозаправочная станция, многоквартирный и частный дома, а также автомобили.
В Синельниковском районе поврежден частный дом в Петропавловской громаде.
В Зеленодольской громаде Криворожского района российские обстрелы повредили частный дом и легковой автомобиль.
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