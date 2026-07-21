Россия атаковала два района Днепропетровщины: погибли два человека. ФОТОрепортаж
С вечера 20 июля российские войска более десяти раз наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, применяя беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
FPV-дрон попал в автомобиль
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Николаевской громаде Синельниковского района, где российский FPV-дрон поразил автомобиль.
В результате атаки погибли два человека.
Обстрелы Никопольщины
Под ударами дронов оказались Никополь, а также Червоногригоровская, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.
Из-за российских атак возник пожар — горело поле с пшеницей. Также повреждены грузовик, объекты инфраструктуры, теплица и еще один частный дом, который получил повреждения в результате предыдущих обстрелов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль