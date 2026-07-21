Россия атаковала два района Днепропетровщины: погибли два человека. ФОТОрепортаж

С вечера 20 июля российские войска более десяти раз наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, применяя беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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FPV-дрон попал в автомобиль

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Николаевской громаде Синельниковского района, где российский FPV-дрон поразил автомобиль.

В результате атаки погибли два человека.

Обстрелы Никопольщины

Под ударами дронов оказались Никополь, а также Червоногригоровская, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

Из-за российских атак возник пожар — горело поле с пшеницей. Также повреждены грузовик, объекты инфраструктуры, теплица и еще один частный дом, который получил повреждения в результате предыдущих обстрелов.

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