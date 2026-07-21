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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росія атакувала два райони Дніпропетровщини: загинули двоє людей. ФОТОрепортаж

З вечора 20 липня  російські війська понад десять разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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FPV-дрон влучив в автомобіль

Найважчі наслідки зафіксовано у Миколаївській громаді Синельниківського району, де російський FPV-дрон вдарив по автомобілю.

Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Обстріли Нікопольщини

Під ударами дронів перебували Нікополь, а також Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

Через російські атаки виникла пожежа - горіло поле з пшеницею. Також пошкоджено вантажівку, об'єкти інфраструктури, парник та ще один приватний будинок, який зазнав пошкоджень унаслідок попередніх обстрілів.

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РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: двоє людей загинули
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: двоє людей загинули
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: двоє людей загинули
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: двоє людей загинули
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: двоє людей загинули

Автор: 

обстріл (35231) Нікополь (1587) Дніпропетровська область (5266) Нікопольський район (846) Синельниківський район (591)
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