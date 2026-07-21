Росія атакувала два райони Дніпропетровщини: загинули двоє людей. ФОТОрепортаж
З вечора 20 липня російські війська понад десять разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
FPV-дрон влучив в автомобіль
Найважчі наслідки зафіксовано у Миколаївській громаді Синельниківського району, де російський FPV-дрон вдарив по автомобілю.
Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Обстріли Нікопольщини
Під ударами дронів перебували Нікополь, а також Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.
Через російські атаки виникла пожежа - горіло поле з пшеницею. Також пошкоджено вантажівку, об'єкти інфраструктури, парник та ще один приватний будинок, який зазнав пошкоджень унаслідок попередніх обстрілів.
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