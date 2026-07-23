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Росія масовано атакувала Чернігівщину, Сумщину та Дніпропетровщину: є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

У ніч на 23 липня та протягом минулої доби російські війська завдали нових ударів по Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру, житлові будинки, підприємства й аграрні угіддя. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Чернігівщина: атаковано енергооб'єкти, підприємство та поля

Минулої доби російські війська безпілотниками "Гербера" атакували енергетичні об'єкти у двох прикордонних громадах Чернігівської області, повідомив начальник ОВА Вячеслав Чаус.

У Семенівці окупанти застосували дрони "Гербера" та "Молнія", внаслідок чого загорілися господарські будівлі.

Окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру трьох областей України

У селі Ніжинського району через атаку БпЛА спалахнула пожежа на полі, яка знищила 23 гектари посівів жита.

Крім того, вночі у Мені дрон типу "Герань" влучив у підприємство харчової промисловості. Пошкоджено одне з виробничих приміщень.

Сумщина: загинув чоловік, ще семеро людей постраждали

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу смертельних поранень зазнав 57-річний місцевий житель, який перебував на власному подвір'ї.

У Великописарівській громаді російський дрон атакував 44-річного чоловіка, який їхав велосипедом між населеними пунктами. Потерпілого у важкому стані госпіталізували.

На Сумщині є загиблий і семеро поранених
На Сумщині є загиблий і семеро поранених

Уночі та вранці безпілотники атакували Суми. Зафіксовано влучання у нежитлове приміщення школи, автозаправну станцію та об'єкти цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі. Пожежі оперативно ліквідували, попередньо загиблих немає.

За даними поліції, протягом доби в області одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Також унаслідок атак:

  • у Сумській громаді поранено двох чоловіків, пошкоджено три АЗС, нежитлову будівлю та об'єкти критичної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді травмовано чоловіка та жінку, пошкоджено житлові будинки, торговельні кіоски та лінію електропередач;
  • у Березівській громаді поранено 62-річну жінку;
  • у Садівській громаді до лікарні звернувся 51-річний чоловік після удару БпЛА.

На Сумщині є загиблий і семеро поранених
На Сумщині є загиблий і семеро поранених

Дніпропетровщина: понад 20 атак за добу

Протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Солонянській громаді Дніпровського району через обстріл виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.

На Синельниківщині пошкоджено приватний будинок у Петропавлівській громаді.

У Зеленодольській громаді Криворізького району російські обстріли пошкодили приватний будинок і легковий автомобіль.

Чернігівщина, Сумщина та Дніпропетровщина зазнали нових російських атак.

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обстріл (35258) Сумська область (4920) Дніпропетровська область (5272) Чернігівська область (1427)
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