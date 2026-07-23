Росія масовано атакувала Чернігівщину, Сумщину та Дніпропетровщину: є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж
У ніч на 23 липня та протягом минулої доби російські війська завдали нових ударів по Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру, житлові будинки, підприємства й аграрні угіддя. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.
Чернігівщина: атаковано енергооб'єкти, підприємство та поля
Минулої доби російські війська безпілотниками "Гербера" атакували енергетичні об'єкти у двох прикордонних громадах Чернігівської області, повідомив начальник ОВА Вячеслав Чаус.
У Семенівці окупанти застосували дрони "Гербера" та "Молнія", внаслідок чого загорілися господарські будівлі.
У селі Ніжинського району через атаку БпЛА спалахнула пожежа на полі, яка знищила 23 гектари посівів жита.
Крім того, вночі у Мені дрон типу "Герань" влучив у підприємство харчової промисловості. Пошкоджено одне з виробничих приміщень.
Сумщина: загинув чоловік, ще семеро людей постраждали
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу смертельних поранень зазнав 57-річний місцевий житель, який перебував на власному подвір'ї.
У Великописарівській громаді російський дрон атакував 44-річного чоловіка, який їхав велосипедом між населеними пунктами. Потерпілого у важкому стані госпіталізували.
Уночі та вранці безпілотники атакували Суми. Зафіксовано влучання у нежитлове приміщення школи, автозаправну станцію та об'єкти цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі. Пожежі оперативно ліквідували, попередньо загиблих немає.
За даними поліції, протягом доби в області одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Також унаслідок атак:
- у Сумській громаді поранено двох чоловіків, пошкоджено три АЗС, нежитлову будівлю та об'єкти критичної інфраструктури;
- у Білопільській громаді травмовано чоловіка та жінку, пошкоджено житлові будинки, торговельні кіоски та лінію електропередач;
- у Березівській громаді поранено 62-річну жінку;
- у Садівській громаді до лікарні звернувся 51-річний чоловік після удару БпЛА.
Дніпропетровщина: понад 20 атак за добу
Протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
У Солонянській громаді Дніпровського району через обстріл виникла пожежа.
На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.
На Синельниківщині пошкоджено приватний будинок у Петропавлівській громаді.
У Зеленодольській громаді Криворізького району російські обстріли пошкодили приватний будинок і легковий автомобіль.
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