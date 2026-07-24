В Украине в следующем году появятся дроны с дальностью до 10 тыс. км, — Зеленский

Индустрия дронов

В следующем году у Украины появятся беспилотники, способные преодолевать расстояние в 5–10 тысяч километров для нанесения ударов по территории России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Соглашение Drone Deal с США

Зеленский заявил, что Украина готовит с США масштабное соглашение о совместном производстве беспилотников. Киев предлагает создать совместное производство дронов на территории США.

Первый этап договоренностей уже реализован, а документ о следующем шаге почти готов. Президент выразил надежду как можно скорее подписать его вместе с Дональдом Трампом.

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Эволюция дальности украинских беспилотников

Зеленский рассказал, что Украина уже делится с американцами уникальным боевым опытом применения морских, воздушных и дальнобойных беспилотников:

"Сейчас у россиян и у нас уже есть дроны с дальностью более 3 тысяч километров. В этом году у нас будет 4 тысячи километров. В следующем — от 5 до 10 тысяч".

Это позволит Силам обороны Украины поражать стратегические объекты, военные базы и энергетическую инфраструктуру противника даже в самых отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Глава государства также подчеркнул, что беспилотники быстро меняются из-за развития технологий — новые модели появляются каждые 3–6 месяцев, поэтому их нужно постоянно производить, а не накапливать на складах.

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