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Новости Индустрия дронов Сотрудничество Украины и США
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В Украине в следующем году появятся дроны с дальностью до 10 тыс. км, — Зеленский

Индустрия дронов

зеленський

В следующем году у Украины появятся беспилотники, способные преодолевать расстояние в 5–10 тысяч километров для нанесения ударов по территории России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Соглашение Drone Deal с США

Зеленский заявил, что Украина готовит с США масштабное соглашение о совместном производстве беспилотников. Киев предлагает создать совместное производство дронов на территории США.

Первый этап договоренностей уже реализован, а документ о следующем шаге почти готов. Президент выразил надежду как можно скорее подписать его вместе с Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Трамп начал мне доверять и понял, что Путин не хочет останавливать войну

Эволюция дальности украинских беспилотников

Зеленский рассказал, что Украина уже делится с американцами уникальным боевым опытом применения морских, воздушных и дальнобойных беспилотников:

"Сейчас у россиян и у нас уже есть дроны с дальностью более 3 тысяч километров. В этом году у нас будет 4 тысячи километров. В следующем — от 5 до 10 тысяч".

  • Это позволит Силам обороны Украины поражать стратегические объекты, военные базы и энергетическую инфраструктуру противника даже в самых отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Глава государства также подчеркнул, что беспилотники быстро меняются из-за развития технологий — новые модели появляются каждые 3–6 месяцев, поэтому их нужно постоянно производить, а не накапливать на складах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с послом США при НАТО Витакером и генералом Баззардом: обсудили поставки перехватчиков для Patriot и Drone Deal. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24951) США (29742) украинское оружие (205) дроны (7671)
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Топ комментарии
+16
Усё по черзі- спочатку 1.000.000 дерев, потім - зарплата вчителям 4.000$, а потім ..... Піз.деть не мішки таскати.
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24.07.2026 19:24 Ответить
+14
ДЯКУЮ ДУЖЕ ДЯКУЮ що повідомив рузкім. Тепер вони чекатимуть фото від Арахамії і координати
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24.07.2026 19:20 Ответить
+12
Яке ж воно...припіздекнуте!
Правду кажуть, що дебілів не сіють - вони самі ростуть!
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24.07.2026 19:21 Ответить

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