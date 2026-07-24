В України наступного року з’являться дрони з дальністю до 10 тис. км, - Зеленський

Індустрія дронів

Наступного року в України зʼявляться такі безпілотники, здатні летіти на 5-10 тисяч кілометрів для ударів по території Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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Угода Drone Deal зі США

Зеленський заявив, що Україна готує зі США масштабну угоду щодо спільного виробництва безпілотників. Київ пропонує створити спільне виробництво дронів на території США.

Перший етап домовленостей уже реалізовано, а документ щодо наступного кроку майже готовий. Президент висловив сподівання якнайшвидше підписати його разом із Дональдом Трампом.

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Еволюція дальності українських безпілотників

Зеленський розповів, що Україна вже передає американцям унікальний бойовий досвід застосування морських, повітряних та далекобійних безпілотників:

"Зараз у росіян і в нас уже є дрони з дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Цього року у нас буде 4 тисячі кілометрів. Наступного — від 5 до 10 тисяч".

Це дозволить Силам оборони України уражати стратегічні об'єкти, військові бази та енергетичну інфраструктуру ворога навіть у найвіддаленіших регіонах Сибіру та Далекого Сходу.

Глава держави також наголосив, що безпілотники швидко змінюються через розвиток технологій — нові моделі з'являються кожні 3-6 місяців, тому їх потрібно постійно виробляти, а не накопичувати на складах.

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