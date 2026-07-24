Зеленский: Я готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в Мар-а-Лаго

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом он сказал в интервью американской ультраправой блогерше Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Готовность к визиту в США

Лумер спросила Зеленского, согласился бы он подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете.

"Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов приехать в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от Трампа", — сказал глава государства.

Главный вопрос — не где, а когда

В то же время он отметил, что вопрос заключается не в том, где подписать мирное соглашение, а в том, когда оно будет подписано.

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Напомним:

В интервью Лоре Лумер Зеленский также заявил, что американский лидер Дональд Трамп понял, что именно Россия является препятствием для прекращения войны.

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