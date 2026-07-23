Блогер Лумер, близкая к Трампу, взяла интервью у Зеленского в Киеве

Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, близкая к лидеру США Дональду Трампу, взяла подробное интервью у Владимира Зеленского. Она недавно прибыла в Украину.

Об этом она сообщила в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Анонс интервью

"Только что я взяла интервью у президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Никаких запретных тем, и я не подбирала слов. Полное интервью — вскоре!" — написала Лумер.

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Визит в Украину

Блогер из США Лора Лумер ранее последовательно поддерживала вторжение РФ в Украину, называла украинцев "нацистами", критиковала украинского президента и других чиновников, вела информационные кампании против украинских СМИ и распространяла российские пропагандистские нарративы.

Однако недавно она изменила свою точку зрения, отметив, что была "обманута" российской пропагандой. Сейчас Лумер резко критикует Россию и поддерживает Украину.

Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.

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