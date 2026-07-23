РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Зеленский дал интервью
2 504 18

Блогер Лумер, близкая к Трампу, взяла интервью у Зеленского в Киеве

зеленський

Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, близкая к лидеру США Дональду Трампу, взяла подробное интервью у Владимира Зеленского. Она недавно прибыла в Украину.

Об этом она сообщила в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Анонс интервью

"Только что я взяла интервью у президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Никаких запретных тем, и я не подбирала слов. Полное интервью — вскоре!" — написала Лумер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 21-м пакете санкций ЕС против РФ учтены украинские предложения, — Зеленский

Визит в Украину

  • Блогер из США Лора Лумер ранее последовательно поддерживала вторжение РФ в Украину, называла украинцев "нацистами", критиковала украинского президента и других чиновников, вела информационные кампании против украинских СМИ и распространяла российские пропагандистские нарративы.
  • Однако недавно она изменила свою точку зрения, отметив, что была "обманута" российской пропагандой. Сейчас Лумер резко критикует Россию и поддерживает Украину.

Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близкая к Трампу блогерша Лумер заявила, что годами находилась под влиянием пропаганды РФ: Это как розовые очки

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) США (29734) интервью (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А Українським журналістам, тим що не з телеЛохофона, Вова "янєлох" не бажає дати інтерв'ю?
показать весь комментарий
23.07.2026 20:59 Ответить
+6
Ця блогериця - натуральна дура, яка нічим не відрізняється від зомбо-лаптів з боліт.
На 5-й рік війни вона прозріла, що українці не нацисти🫣
показать весь комментарий
23.07.2026 21:07 Ответить
+4
приїхала рятувати зі свого племені, оманського віслюка ...Знаємо ми їх манці ...вова пшов нах...
показать весь комментарий
23.07.2026 20:57 Ответить

Загрузка...

 
 