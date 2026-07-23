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Блогер Лумер, близкая к Трампу, взяла интервью у Зеленского в Киеве
Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, близкая к лидеру США Дональду Трампу, взяла подробное интервью у Владимира Зеленского. Она недавно прибыла в Украину.
Об этом она сообщила в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Анонс интервью
"Только что я взяла интервью у президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Никаких запретных тем, и я не подбирала слов. Полное интервью — вскоре!" — написала Лумер.
Визит в Украину
- Блогер из США Лора Лумер ранее последовательно поддерживала вторжение РФ в Украину, называла украинцев "нацистами", критиковала украинского президента и других чиновников, вела информационные кампании против украинских СМИ и распространяла российские пропагандистские нарративы.
- Однако недавно она изменила свою точку зрения, отметив, что была "обманута" российской пропагандой. Сейчас Лумер резко критикует Россию и поддерживает Украину.
Лумер заявила, что визит в Украину помог ей опровергнуть ряд лжи, которую она ранее считала правдой.
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На 5-й рік війни вона прозріла, що українці не нацисти🫣