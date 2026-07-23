В 21-м пакете санкций ЕС против РФ учтены украинские предложения, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Европейским союзом 21-го пакета санкций против России.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Есть решительные меры
"Очень важно, что давление на Россию за войну, которую она начала и отказывается прекратить, продолжается. И в этом пакете есть решительные меры по ограничению российских доходов, в том числе и украинские предложения, которые были учтены", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул важность сохранения единства и продолжения давления на РФ.
"Рассчитываем, что работа над новым, 22-м пакетом будет идти активно и удастся реализовать дополнительные ограничения, которые точно пойдут на пользу миру и еще больше ограничат способность России вести войну. Благодарю, ЕС!" — добавил он.
Что предшествовало
Напомним, сегодня Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России из-за войны против Украины.
- Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли согласия по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.
- Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".
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