ЕС ввел санкции против министра спорта РФ Дегтярева и президента ФИДЕ Дворковича, - Бидный

Европейский Союз включил в санкционный список министра спорта России и председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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По словам министра, Дегтярев открыто поддерживает войну России против Украины, а Дворкович, возглавляя ФИДЕ, продвигает интересы Кремля на международной спортивной арене.

"Оба они последовательно используют свои должности для распространения нарративов государства-агрессора и легитимизации России в мировом спорте", - отметил Бидный.

Он подчеркнул, что решение Европейского Союза подтверждает: кремлевским деятелям и их лоббистам не место в цивилизованном международном спортивном сообществе.

Бидный также поблагодарил европейских партнеров и еврокомиссара Гленна Микаллефа за поддержку этого решения и заверил, что Украина продолжит добиваться введения международных санкций против всех российских спортивных функционеров, поддерживающих агрессию, а также недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям.

Как сообщалось, 23 июля Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) согласовал 21-й пакет санкций против России. Окончательное решение должно быть утверждено Советом ЕС в письменной форме.

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