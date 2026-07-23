ЕС ввел санкции против министра спорта РФ Дегтярева и президента ФИДЕ Дворковича, - Бидный
Европейский Союз включил в санкционный список министра спорта России и председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
По словам министра, Дегтярев открыто поддерживает войну России против Украины, а Дворкович, возглавляя ФИДЕ, продвигает интересы Кремля на международной спортивной арене.
"Оба они последовательно используют свои должности для распространения нарративов государства-агрессора и легитимизации России в мировом спорте", - отметил Бидный.
Он подчеркнул, что решение Европейского Союза подтверждает: кремлевским деятелям и их лоббистам не место в цивилизованном международном спортивном сообществе.
Бидный также поблагодарил европейских партнеров и еврокомиссара Гленна Микаллефа за поддержку этого решения и заверил, что Украина продолжит добиваться введения международных санкций против всех российских спортивных функционеров, поддерживающих агрессию, а также недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям.
Как сообщалось, 23 июля Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) согласовал 21-й пакет санкций против России. Окончательное решение должно быть утверждено Советом ЕС в письменной форме.
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