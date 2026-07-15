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Международная федерация гандбола допустила Россию и Беларусь к соревнованиям

гандбол

Международная федерация гандбола (IHF) полностью сняла санкции с сборных России и Беларуси, которые были введены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится на официальном сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Россия и Беларусь будут выступать со своей символикой 

Соответствующее решение Международная федерация гандбола приняла после того, как на прошлой неделе Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

Таким образом, Россия и Беларусь могут участвовать в турнирах со своей национальной символикой: флагом и гимном.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
  • 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в "нейтральном" статусе — без флага, гимна и национальных символов. Исключением были действующие военнослужащие российской армии и спортсмены, поддерживавшие войну.
  • На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам и белорусам разрешили выступать только в индивидуальных видах спорта.

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Беларусь (8119) россия (98276) санкции (12132) спорт (2519)
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Топ комментарии
+8
Міжнародна федерація гандболу перетворилася у Міжнародну федерацію гандонболу.
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15.07.2026 19:54 Ответить
+4
гандонів*
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15.07.2026 19:55 Ответить
+3
Всі оці спортсмени та їхні федерації просто тупорилі дебіли. Їм аби гроші платили. А хто їх буде платити - байдуже. Особливо це стосується контактних видів спорту, або, грубо кажучи, мордобою. Там у русні одне з найпотужніжих лоббі. На другому місці футбол. І далі всі інші.
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15.07.2026 20:00 Ответить

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