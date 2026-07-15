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Международная федерация гандбола допустила Россию и Беларусь к соревнованиям
Международная федерация гандбола (IHF) полностью сняла санкции с сборных России и Беларуси, которые были введены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом говорится на официальном сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.
Россия и Беларусь будут выступать со своей символикой
Соответствующее решение Международная федерация гандбола приняла после того, как на прошлой неделе Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.
Таким образом, Россия и Беларусь могут участвовать в турнирах со своей национальной символикой: флагом и гимном.
Что этому предшествовало?
- Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
- 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в "нейтральном" статусе — без флага, гимна и национальных символов. Исключением были действующие военнослужащие российской армии и спортсмены, поддерживавшие войну.
- На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам и белорусам разрешили выступать только в индивидуальных видах спорта.
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+8 Нагнибіда Ципердюк
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