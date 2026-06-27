Международная федерация тяжелой атлетики допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям во всех возрастных группах.
Об этом говорится в сообщении организации на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
Как IWF объяснила свое решение
Сообщается, что решение было принято на фоне недавних рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о предоставлении спортсменам равных возможностей для участия в международных соревнованиях.
Таким образом, с этого момента спортсмены из России и Беларуси всех возрастных групп имеют право без ограничений участвовать в соревнованиях IWF.
Ранее в этом году были сняты ограничения на участие россиян и белорусов в соревнованиях тяжелоатлетов юношеского и юниорского возраста.
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