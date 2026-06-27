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Международная федерация тяжелой атлетики допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

тяжелая атлетика

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям во всех возрастных группах.

Об этом говорится в сообщении организации на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

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Как IWF объяснила свое решение 

Сообщается, что решение было принято на фоне недавних рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о предоставлении спортсменам равных возможностей для участия в международных соревнованиях.

Таким образом, с этого момента спортсмены из России и Беларуси всех возрастных групп имеют право без ограничений участвовать в соревнованиях IWF.

Ранее в этом году были сняты ограничения на участие россиян и белорусов в соревнованиях тяжелоатлетов юношеского и юниорского возраста.

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Беларусь (8101) россия (98076) спорт (2501) соревнования (255)
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Топ комментарии
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32расы...
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27.06.2026 01:15 Ответить
+9
В 2019р наріт вирішив поржать,а винуваті всі навколо .Іди захищай свій вибір недоумок
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27.06.2026 02:33 Ответить
+4
Давайте чесно: Україну просто використали як м'ясний бруствер для власного спокою.
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27.06.2026 01:22 Ответить

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