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Міжнародна федерація важкої атлетики допустила спортсменів із Росії та Білорусі до змагань

важка атлетика

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах.

Про це йдеться в повідомленні організації на офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

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Як IWF пояснила своє рішення 

Повідомляється, що рішення ухвалили на тлі нещодавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо надання спортсменам рівних можливостей для участі у міжнародних змаганнях.

Відтак з цього моменту спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп мають право без обмежень брати участь у змаганнях IWF.

Раніше цього року обмеження зняли з участі росіян та білорусів у змаганнях важкоатлетів юнацького та юніорського віку.

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