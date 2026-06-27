Міжнародна федерація важкої атлетики допустила спортсменів із Росії та Білорусі до змагань

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах.

Про це йдеться в повідомленні організації на офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

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Як IWF пояснила своє рішення

Повідомляється, що рішення ухвалили на тлі нещодавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо надання спортсменам рівних можливостей для участі у міжнародних змаганнях.

Відтак з цього моменту спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп мають право без обмежень брати участь у змаганнях IWF.

Раніше цього року обмеження зняли з участі росіян та білорусів у змаганнях важкоатлетів юнацького та юніорського віку.

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