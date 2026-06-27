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Міжнародна федерація важкої атлетики допустила спортсменів із Росії та Білорусі до змагань
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах.
Про це йдеться в повідомленні організації на офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.
Як IWF пояснила своє рішення
Повідомляється, що рішення ухвалили на тлі нещодавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо надання спортсменам рівних можливостей для участі у міжнародних змаганнях.
Відтак з цього моменту спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп мають право без обмежень брати участь у змаганнях IWF.
Раніше цього року обмеження зняли з участі росіян та білорусів у змаганнях важкоатлетів юнацького та юніорського віку.
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