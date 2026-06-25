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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання Російські спортсмени
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ФІФА допустила Росію до нового юнацького чемпіонату світу

Російська збірна зіграє на турнірі ФІФА U-15

ФІФА дозволила збірній Росії взяти участь у новому юнацькому чемпіонаті світу U-15, який восени вперше відбудеться в Азербайджані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у  AFFA (Асоціація футбольних федерацій Азербайджану).

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До турніру допустили всі асоціації-члени ФІФА

Рада ФІФА затвердила проведення чемпіонату світу та фестивалю ФІФА серед футболістів віком до 15 років.

У заяві зазначено, що в першому турнірі серед юнаків, який відбудеться з 22 по 31 жовтня 2026 року в Азербайджані, зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА.

Хоча Росію окремо у повідомленні не згадують, агентство DPA зазначає, що це рішення також поширюється на російську збірну.

Це буде перший турнір ФІФА за участю Росії після відсторонення

За даними DPA, чемпіонат світу U-15 стане першим міжнародним турніром під егідою ФІФА, до якого допустили російську збірну після її відсторонення через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Другий турнір, запланований на 2027 рік, проводитиметься лише серед дівочих команд, а з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнаків і дівчат.

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Автор: 

росія (70585) ФІФА (113) чемпіонат (222)
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Топ коментарі
+6
П"дарас на п"дарасі в фіфа мега корумпована структура.Ублюдок Інфантіно ти за все відповіси !
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25.06.2026 15:56 Відповісти
+4
MONEY, MONEY, MONEY !!!!
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25.06.2026 15:56 Відповісти
+4
Наскільки я пам'ятаю, кацапів усунули лише після того, як поляки відмовилися з ними грати. Ось ФІФА і напружилася, щоби не було скандалу.
Цікаво, що, якщо й тепер відмовляться, що зробить ФІФА?
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25.06.2026 15:58 Відповісти

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