ФИФА допустила Россию к новому юношескому чемпионату мира, - AFFA

ФИФА разрешила сборной России принять участие в новом юношеском чемпионате мира U-15, который осенью впервые пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана).

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К турниру допущены все ассоциации-члены ФИФА

Совет ФИФА одобрил проведение чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди футболистов в возрасте до 15 лет.

В заявлении отмечается, что в первом турнире среди юношей, который пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане, смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА.

Хотя Россия отдельно в сообщении не упоминается, агентство DPA отмечает, что это решение также распространяется на российскую сборную.

Это будет первый турнир ФИФА с участием России после отстранения

По данным DPA, чемпионат мира U-15 станет первым международным турниром под эгидой ФИФА, к участию в котором допущена российская сборная после её отстранения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться только среди девичьих команд, а с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные соревнования для юношей и девушек.

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