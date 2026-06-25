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ФИФА допустила Россию к новому юношескому чемпионату мира, - AFFA

Российская сборная сыграет на турнире ФИФА U-15

ФИФА разрешила сборной России принять участие в новом юношеском чемпионате мира U-15, который осенью впервые пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана).

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К турниру допущены все ассоциации-члены ФИФА

Совет ФИФА одобрил проведение чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди футболистов в возрасте до 15 лет.

В заявлении отмечается, что в первом турнире среди юношей, который пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане, смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА.

Хотя Россия отдельно в сообщении не упоминается, агентство DPA отмечает, что это решение также распространяется на российскую сборную.

Это будет первый турнир ФИФА с участием России после отстранения

По данным DPA, чемпионат мира U-15 станет первым международным турниром под эгидой ФИФА, к участию в котором допущена российская сборная после её отстранения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться только среди девичьих команд, а с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные соревнования для юношей и девушек.

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Автор: 

россия (98043) ФИФА (229) чемпионат (326)
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Топ комментарии
+7
П"дарас на п"дарасі в фіфа мега корумпована структура.Ублюдок Інфантіно ти за все відповіси !
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25.06.2026 15:56 Ответить
+5
MONEY, MONEY, MONEY !!!!
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25.06.2026 15:56 Ответить
+5
просто фіфа дуже любить жрати з жопи пуцина
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25.06.2026 15:58 Ответить

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