МОК изменил Олимпийскую хартию, что открывает путь к полному возвращению России в международный спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в Олимпийскую хартию, направленные на укрепление "нейтральности" спорта от любого политического вмешательства. Это де-факто открывает путь к полноценному возвращению Российской Федерации и её спортсменов на мировые соревнования без каких-либо политических и связанных с безопасностью ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальные решения сессии МОК в Лозанне и публикацию информационного агентства Reuters.

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Узаконенная "нейтральность"

Согласно утвержденным в Лозанне изменениям, в МОК стремятся "обеспечить нейтральность спорта в любое время". Обновленная Хартия теперь требует, чтобы олимпийское движение оставалось неприкосновенным для "правительственного, культурного, общественного или экономического давления".

Официально в МОК уверяют, что реформы преследуют исключительно благородную цель — защитить соревнования от внешнего влияния и не допустить использования Олимпиад в политических целях. Однако эти формулировки являются прямой юридической лазейкой, которая нивелирует действующие барьеры для возвращения России в международный спорт, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине.

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Решение Комитета уже вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций. Генеральный директор адвокационной группы Global Athlete Роб Келер откровенно назвал шаг МОК легализацией военных преступлений на спортивных аренах.

"Послание будет однозначным: война, систематический допинг и повторные нарушения Олимпийской хартии больше не являются препятствием для полноценного участия", — цитирует Reuters Келера.

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Постепенный отход от санкций

Напомним, в мае МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов. Усилились предположения, что подобное решение может быть принято и в отношении России в ближайшие месяцы.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям полностью отстранить спортсменов из РФ и Беларуси. Однако уже в ноябре того же года риторика изменилась: в организации начали продвигать тезис о допуске спортсменов "независимо от политических конфликтов", фактически забыв, что до этого в отношении России также действовали жесткие ограничения из-за масштабных допинговых нарушений на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

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