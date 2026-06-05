Двух украинских пара-армрестлеров оштрафовали в Венгрии после отказа стоять на пьедестале под гимн РФ

Двух украинских параспортсменов оштрафовали на международных соревнованиях по армрестлингу в Будапеште за демонстративный бойкот церемонии награждения. Украинцы покинули пьедестал почета во время исполнения российского гимна.

Об этом "Суспільному" рассказал один из них — мастер спорта международного класса из Житомира Дмитрий Луцишин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

Международный турнир проходил в Венгрии в период с 8 по 20 мая. По итогам соревнований представители сборной Украины завоевали две высокие награды: коллега Луцишина по команде занял второе место, а сам Дмитрий завоевал бронзовую медаль.

Однако во время финальных торжеств украинцы приняли решение уйти с подиума.

"Я не хотел стоять рядом с соперником, государство которого является агрессором против моей страны. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Было недопустимо слушать гимн страны-агрессора", — пояснил Луцишин.

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За этот поступок международная федерация наложила на каждого из украинских спортсменов денежное взыскание в размере 250 евро — якобы за "нарушение утвержденного регламента" церемонии награждения.

Агрессивное поведение россиян и шок родителей под обстрелами

Луцишин также рассказал, что российские спортсмены на протяжении всего турнира вели себя максимально провокационно и дерзко. Они регулярно освистывали украинцев, но в то же время пытались подходить к нашим атлетам с рукопожатиями.

Сразу после церемонии житомирского спортсмена отправили на допинг-контроль. Офицер миссии поинтересовался причинами его демарша.

"Я объясняю, что у нас идет война с Россией и ракеты летают над домом, нас бомбят", — рассказал спортсмен.

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Родители Дмитрия узнали о штрафе для сына-призера в один из самых тяжелых моментов — сразу после очередного массированного ракетного обстрела Киева, который захватчики устроили в ночь с 14 на 15 мая.

"Они были в шоке от того, что здесь нас обстреливают, мы отстаиваем свою гражданскую позицию, а нас штрафуют за это", — добавил Луцишин.