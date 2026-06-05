Двух украинских пара-армрестлеров оштрафовали в Венгрии после отказа стоять на пьедестале под гимн РФ
Двух украинских параспортсменов оштрафовали на международных соревнованиях по армрестлингу в Будапеште за демонстративный бойкот церемонии награждения. Украинцы покинули пьедестал почета во время исполнения российского гимна.
Об этом "Суспільному" рассказал один из них — мастер спорта международного класса из Житомира Дмитрий Луцишин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
Международный турнир проходил в Венгрии в период с 8 по 20 мая. По итогам соревнований представители сборной Украины завоевали две высокие награды: коллега Луцишина по команде занял второе место, а сам Дмитрий завоевал бронзовую медаль.
Однако во время финальных торжеств украинцы приняли решение уйти с подиума.
"Я не хотел стоять рядом с соперником, государство которого является агрессором против моей страны. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Было недопустимо слушать гимн страны-агрессора", — пояснил Луцишин.
- За этот поступок международная федерация наложила на каждого из украинских спортсменов денежное взыскание в размере 250 евро — якобы за "нарушение утвержденного регламента" церемонии награждения.
Агрессивное поведение россиян и шок родителей под обстрелами
Луцишин также рассказал, что российские спортсмены на протяжении всего турнира вели себя максимально провокационно и дерзко. Они регулярно освистывали украинцев, но в то же время пытались подходить к нашим атлетам с рукопожатиями.
Сразу после церемонии житомирского спортсмена отправили на допинг-контроль. Офицер миссии поинтересовался причинами его демарша.
"Я объясняю, что у нас идет война с Россией и ракеты летают над домом, нас бомбят", — рассказал спортсмен.
Родители Дмитрия узнали о штрафе для сына-призера в один из самых тяжелых моментов — сразу после очередного массированного ракетного обстрела Киева, который захватчики устроили в ночь с 14 на 15 мая.
"Они были в шоке от того, что здесь нас обстреливают, мы отстаиваем свою гражданскую позицию, а нас штрафуют за это", — добавил Луцишин.
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250 евро - это и есть настоящая цена ВЕНГРИИ
ДЕШЕВКИ ПРОДАЖНЫЕ!!!
г....на вони варті після накладання таких штрафів
.
на яку адресу можна надіслати мадярським організаторам змагань свою жменю центів, які у мене валяються після мандрів по Європі ?
Кримський марафон: татари вже вдруге зібрали багатотисячну суму штрафу монетами 10 рублів
.
позицію не стояти поруч з терористами , які знищують нашу країну !!
ганьба угорцям 🤬