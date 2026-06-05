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Двух украинских пара-армрестлеров оштрафовали в Венгрии после отказа стоять на пьедестале под гимн РФ

Мастер спорта Украины международного класса по параармреслингу Дмитрий Луцишин

Двух украинских параспортсменов оштрафовали на международных соревнованиях по армрестлингу в Будапеште за демонстративный бойкот церемонии награждения. Украинцы покинули пьедестал почета во время исполнения российского гимна.

Об этом "Суспільному" рассказал один из них — мастер спорта международного класса из Житомира Дмитрий Луцишин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

Международный турнир проходил в Венгрии в период с 8 по 20 мая. По итогам соревнований представители сборной Украины завоевали две высокие награды: коллега Луцишина по команде занял второе место, а сам Дмитрий завоевал бронзовую медаль.

Однако во время финальных торжеств украинцы приняли решение уйти с подиума.

"Я не хотел стоять рядом с соперником, государство которого является агрессором против моей страны. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Было недопустимо слушать гимн страны-агрессора", — пояснил Луцишин.

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  • За этот поступок международная федерация наложила на каждого из украинских спортсменов денежное взыскание в размере 250 евро — якобы за "нарушение утвержденного регламента" церемонии награждения.

Агрессивное поведение россиян и шок родителей под обстрелами

Луцишин также рассказал, что российские спортсмены на протяжении всего турнира вели себя максимально провокационно и дерзко. Они регулярно освистывали украинцев, но в то же время пытались подходить к нашим атлетам с рукопожатиями.

Сразу после церемонии житомирского спортсмена отправили на допинг-контроль. Офицер миссии поинтересовался причинами его демарша.

"Я объясняю, что у нас идет война с Россией и ракеты летают над домом, нас бомбят", — рассказал спортсмен.

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Родители Дмитрия узнали о штрафе для сына-призера в один из самых тяжелых моментов — сразу после очередного массированного ракетного обстрела Киева, который захватчики устроили в ночь с 14 на 15 мая. 

"Они были в шоке от того, что здесь нас обстреливают, мы отстаиваем свою гражданскую позицию, а нас штрафуют за это", — добавил Луцишин.

Автор: 

Венгрия (2618) гимн (234) спорт (2488)
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Топ комментарии
+9

250 евро - это и есть настоящая цена ВЕНГРИИ
ДЕШЕВКИ ПРОДАЖНЫЕ!!!
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04.06.2026 23:52 Ответить
+8
Нехай ідуть вони *****, я б не платив би ні копійки, а краще відпіздив би тих кацапів щоб весь світ бачив як з ними треба поступати!
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04.06.2026 23:51 Ответить
+8
А нєх їздити на заходи, куди пускають псоту. Із лаптєм на квадратному кілометрі срати має бути взападло, не кажучи вже про якісь змагання
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04.06.2026 23:51 Ответить
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Нехай ідуть вони *****, я б не платив би ні копійки, а краще відпіздив би тих кацапів щоб весь світ бачив як з ними треба поступати!
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04.06.2026 23:51 Ответить
А нєх їздити на заходи, куди пускають псоту. Із лаптєм на квадратному кілометрі срати має бути взападло, не кажучи вже про якісь змагання
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04.06.2026 23:51 Ответить

250 евро - это и есть настоящая цена ВЕНГРИИ
ДЕШЕВКИ ПРОДАЖНЫЕ!!!
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04.06.2026 23:52 Ответить
задорого, явно ціну задирають

г....на вони варті після накладання таких штрафів

.
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05.06.2026 00:02 Ответить
світ ********
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04.06.2026 23:57 Ответить
Ні, він такий був завжди. Ми просто не вчили правдиву історію.
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05.06.2026 01:04 Ответить
в киримли є гарна традиція - скидатись на штраф рашиських окупантів "мідяками", під суд штраф приносять відрами

на яку адресу можна надіслати мадярським організаторам змагань свою жменю центів, які у мене валяються після мандрів по Європі ?



Кримський марафон: татари вже вдруге зібрали багатотисячну суму штрафу монетами 10 рублів

.
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05.06.2026 00:00 Ответить
я би ще підписав ті ящики з мідяками "зарплата руснявих смоктунців з духом рузкава міра"... і обісцяв би вміст.
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05.06.2026 00:11 Ответить
Нашим параспортсменам щира подяка за свою тверду
позицію не стояти поруч з терористами , які знищують нашу країну !!
ганьба угорцям 🤬
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05.06.2026 00:03 Ответить
хлопцям-спортсменам подяка за медалі, а ще більше за пох на кацапський гімн !
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05.06.2026 00:08 Ответить
А кажете відносини з мадярами покращуються. Як були вони гнидами так і залишились і не тіште себе ілюзіями то не буде розчарувань
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05.06.2026 00:31 Ответить
Доречі частина рашистських паралімпійців це терористи які воювали проти України, гвалтували і вбивали жінок і дітей. Чому на змаганнях про це не озвучують? Той хто поділяє погляди маніяків і вбивць сам таким же являється
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05.06.2026 00:34 Ответить
В ЄС слухають гімн фашистів і вважають це за норму? Чи угорщина вже не в ЄС? Нема слів, одні матюки.
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05.06.2026 00:42 Ответить
 
 