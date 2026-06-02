833 15

FIE сняла все ограничения с фехтовальщиков РФ и Беларуси перед чемпионатом мира в Гонконге

фехтування

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без каких-либо ограничений - с национальной символикой, флагами и гимнами.

Об этом сообщает пресс-служба организации, информирует Цензор.НЕТ.

Детали решения

Согласно обнародованному решению исполкома FIE, возвращение россиян и белорусов начнется уже этим летом во время главного турнира сезона.

"Исполнительный комитет FIE принял следующее решение: начиная с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года в Гонконге, все защитные меры будут сняты, и спортсменов и официальных лиц, имеющих белорусские или российские паспорта, допустят к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под своими национальными аббревиатурами, в национальной форме, с флагами и гимнами", - говорится в заявлении организации.

Контекст 

  • Напомним, Международная федерация фехтования прошлым летом разрешила принять участие в чемпионате мира в грузинском Тбилиси 40 спортсменам с российскими и белорусскими паспортами.Тогда их пустили под прикрытием так называемого "нейтрального статуса".
  • Однако впоследствии журналисты и мониторинговые группы обнаружили, что среди допущенных "нейтральных" спортсменов был целый ряд действующих военнослужащих, непосредственно связанных с армией РФ и силовыми структурами оккупантов.

Беларусь россия санкции спорт
Принял решение просто так, бескорыстно? Безсеребренники, биляд.
02.06.2026 16:39 Ответить
Золоті кацапські ржублики ще й не на таке здатні.
02.06.2026 16:41 Ответить
Дають дозвіл пда-м там де можливі перемоги, щоб поставити під гімн пдр-ий і ганчірку пдр-в інші країни учасники... Хайль крикнули в гімнастиці і вже у фехтуванні... пдр ці функціонери..
02.06.2026 16:44 Ответить
"Тіхой сапой" повертають себе у цивілізований світ, ніби нічого й не сталось.
Це коштувало грошей? Звісно.
Але русня на такі речі - не шкодує.
Бо знає, що не тільки "армія, мова, віра".
02.06.2026 16:44 Ответить
Тільки одне питання - за скільки. Та на скільки нових мільйонерів побільшало
02.06.2026 16:48 Ответить
"цивілізований світ" веде свою війну проти України 🤔
02.06.2026 16:49 Ответить
Капець скільки в світовому спорті гавноїдів...
02.06.2026 16:49 Ответить
Так давно відомо, що кацапня своїх голодом заморе, але грошики на захмарні хабарі знайде. Масове переписування на користь росії історичних документів в архівах Європи ще з часів Петра І і до нього по скромним оцінкам складало щорічно до десятої частини державних витрат. А тут якісь функціонери від спорту - тьху, копійки.
02.06.2026 16:51 Ответить
Ну що сказать.... Заїб"сь!!!! Гроші не пахнуть, так??? Суки продажні.
02.06.2026 16:57 Ответить
але корупція тільки в Україні .
02.06.2026 17:00 Ответить
Чергова контора з тухлими підарами.
02.06.2026 17:04 Ответить
Значит українські фехтувальники, під час бою з парашниками ************ повинні знімати пуант.
02.06.2026 17:11 Ответить
От пітєри! Як тут вже пропонували сьогодні, може поштрикать цих кацапських спортсменів голкою з отрутою в гонконзській вуличній штовханині. Та хоч би не з отрутою, а з забороненими речовинами, щоб їх відсторонили за допінг.
02.06.2026 17:39 Ответить
Терористи і дітовбивці. Мене вже верне від всіх цих ігор на крові. І даже похер скільки там призів Україна заробить. Це все одно що виграти кістку на святі в людоїдів
02.06.2026 17:42 Ответить
Все, повії з МОК вже не взмозі далі триматися без російських грошей. Нічого особистого - лише бізнес...
02.06.2026 18:11 Ответить
 
 