FIE сняла все ограничения с фехтовальщиков РФ и Беларуси перед чемпионатом мира в Гонконге
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без каких-либо ограничений - с национальной символикой, флагами и гимнами.
Об этом сообщает пресс-служба организации, информирует Цензор.НЕТ.
Детали решения
Согласно обнародованному решению исполкома FIE, возвращение россиян и белорусов начнется уже этим летом во время главного турнира сезона.
"Исполнительный комитет FIE принял следующее решение: начиная с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года в Гонконге, все защитные меры будут сняты, и спортсменов и официальных лиц, имеющих белорусские или российские паспорта, допустят к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под своими национальными аббревиатурами, в национальной форме, с флагами и гимнами", - говорится в заявлении организации.
Контекст
- Напомним, Международная федерация фехтования прошлым летом разрешила принять участие в чемпионате мира в грузинском Тбилиси 40 спортсменам с российскими и белорусскими паспортами.Тогда их пустили под прикрытием так называемого "нейтрального статуса".
- Однако впоследствии журналисты и мониторинговые группы обнаружили, что среди допущенных "нейтральных" спортсменов был целый ряд действующих военнослужащих, непосредственно связанных с армией РФ и силовыми структурами оккупантов.
