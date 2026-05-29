Украинские гимнастки Краинская и Чубарова отказались слушать гимны России и Беларуси на ЧЕ-2026. ВИДЕО

На чемпионате Европы-2026 по художественной гимнастике украинки София Краинская и Варвара Чубарова надели наушники и закрыли лица руками, когда на церемонии награждения юниорок зазвучали гимны РФ и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Украинская федерация художественной гимнастики и пишет "Суспільне".

Отметим, что с 27 по 31 мая в болгарском городе Варна проходит чемпионат Европы-2026 по художественной гимнастике. Этот Евро стал первым турниром с начала полномасштабного вторжения, где представительницы стран-агрессоров соревнуются вообще без ограничений — недавно Европейская федерация гимнастики сняла с них все санкции.

Бойкот украинок

В частности, в упражнениях с лентой первое место "нарисовали" россиянке Яне Заикиной, а в упражнениях с мячом — белоруске Кире Бабкевич. Украинки Краинская и Чубарова завоевали в этих дисциплинах серебро и бронзу. Оказавшись на одном пьедестале с представительницами стран-убийц, наши спортсменки нашли способ выразить свой бойкот: надели наушники и закрыли лица руками.

Украинки не могли просто отвернуться от флагов во время исполнения гимна или покинуть пьедестал, ведь после того, как в марте российская гимнастка София Ильтерякова пренебрежительно повернулась спиной к флагу Украины на Кубке мира, Европейская федерация вместо наказания россиянки ввела жесткие правила для всех:

гимнастки и ведущие должны стоять лицом к флагам во время исполнения национального гимна;

гимнастки не пожимают руки во время церемонии награждения;

уполномоченные лица, награждающие гимнасток, не пожимают руки спортсменкам;

фотосессия на пьедестале после церемонии награждения является обязательной;

гимнастки, занявшие 2-е и 3-е места, могут подойти ближе к пьедесталу победительницы, однако не имеют права вставать на него.

Глобальная кампания солидарности

В поддержку поступка Софии и Варвары Украинская федерация художественной гимнастики запустила масштабную цифровую кампанию #CloseYourEyesAndEars.

Всех неравнодушных призывают публиковать в соцсетях свои фото или видео с закрытыми глазами или ушами и хештегами #CloseYourEyesAndEars и #RememberUkraine. Для видеоформатов предлагают накладывать звук украинской сирены воздушной тревоги.

"Если вы солидарны с Украиной и считаете, что человеческие жизни важнее любых формальных протоколов, бюрократических процедур или регламентов — присоединяйтесь к нам. Это память о жертвах и слезах украинцев, которые невозможно скрыть или проигнорировать", — добавили в федерации.

