Украинские гимнастки Краинская и Чубарова отказались слушать гимны России и Беларуси на ЧЕ-2026. ВИДЕО

На чемпионате Европы-2026 по художественной гимнастике украинки София Краинская и Варвара Чубарова надели наушники и закрыли лица руками, когда на церемонии награждения юниорок зазвучали гимны РФ и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Украинская федерация художественной гимнастики и пишет "Суспільне".

Отметим, что с 27 по 31 мая в болгарском городе Варна проходит чемпионат Европы-2026 по художественной гимнастике. Этот Евро стал первым турниром с начала полномасштабного вторжения, где представительницы стран-агрессоров соревнуются вообще без ограничений — недавно Европейская федерация гимнастики сняла с них все санкции.

Бойкот украинок

В частности, в упражнениях с лентой первое место "нарисовали" россиянке Яне Заикиной, а в упражнениях с мячом — белоруске Кире Бабкевич. Украинки Краинская и Чубарова завоевали в этих дисциплинах серебро и бронзу. Оказавшись на одном пьедестале с представительницами стран-убийц, наши спортсменки нашли способ выразить свой бойкот: надели наушники и закрыли лица руками.

Украинские гимнастки бойкотировали гимны России и Беларуси на Евро

Украинская спортивная гимнастка София Краинская

Украинки не могли просто отвернуться от флагов во время исполнения гимна или покинуть пьедестал, ведь после того, как в марте российская гимнастка София Ильтерякова пренебрежительно повернулась спиной к флагу Украины на Кубке мира, Европейская федерация вместо наказания россиянки ввела жесткие правила для всех:

  • гимнастки и ведущие должны стоять лицом к флагам во время исполнения национального гимна;
  • гимнастки не пожимают руки во время церемонии награждения;
  • уполномоченные лица, награждающие гимнасток, не пожимают руки спортсменкам;
  • фотосессия на пьедестале после церемонии награждения является обязательной;
  • гимнастки, занявшие 2-е и 3-е места, могут подойти ближе к пьедесталу победительницы, однако не имеют права вставать на него.

Глобальная кампания солидарности

В поддержку поступка Софии и Варвары Украинская федерация художественной гимнастики запустила масштабную цифровую кампанию #CloseYourEyesAndEars.

Всех неравнодушных призывают публиковать в соцсетях свои фото или видео с закрытыми глазами или ушами и хештегами #CloseYourEyesAndEars и #RememberUkraine. Для видеоформатов предлагают накладывать звук украинской сирены воздушной тревоги.

"Если вы солидарны с Украиной и считаете, что человеческие жизни важнее любых формальных протоколов, бюрократических процедур или регламентов — присоединяйтесь к нам. Это память о жертвах и слезах украинцев, которые невозможно скрыть или проигнорировать", — добавили в федерации.

бойкот гимн спорт флешмоб гимнастика
+36
Справжнім українкам-респект...
29.05.2026 21:53 Ответить
+24
Респект Україночкам!❤️💙💛
29.05.2026 21:59 Ответить
+12
треба підарів їбашити по максимуму щоб зниклли їхні гвмни з їніми гімняними країнами.
29.05.2026 22:09 Ответить
Браво, детка!!!!!
29.05.2026 22:04 Ответить
А як ім'я того хера, що щось там розказує нашім дівчатам після нагородження? Нема ні в кого інформації?
29.05.2026 22:04 Ответить
треба вигравати, що б не слухати підарських гімнів!!!
що там дерюгіна........
29.05.2026 22:05 Ответить
«Так, у вправах зі стрічкою перше місце "намалювали" росіянці Яні Заїкіній, а у вправах із м'ячем - білорусці Кірі Бабкевич.»
Читав уважно? Які ще питання?
29.05.2026 22:13 Ответить
всі написи на заборє читаєш?
нема питань?

мабуть толік ніколи не бився на вулиці?
ти, або всіх ********* і спокійно обсцикаєш нападників!

або, валяєшся у своєму гімні і соплях і тебе осцикають.
а, там пиши на заборах, що огого.....
29.05.2026 22:17 Ответить
Це не бокс, тут кацу морду не набьєш.
Як Вони мали виступити?
Хєрню пишеш
30.05.2026 09:48 Ответить
Не надо было даже выходить на то награждение а ещё лучше, надо было победить чтобы звучал гимн Украины.
29.05.2026 22:10 Ответить
гімн федерастів ,це колоніальна пісня ,"адна палка два струна ,я хазяїн ,всей с.рана " ...там етнічне сміття ...
29.05.2026 22:10 Ответить
федерація ******** кацапські кроваві грошики =проплачені підари і шалави
29.05.2026 22:20 Ответить
Захейтити краще федерацію яка допустила до змагань рашку та бульборашку...
29.05.2026 22:20 Ответить
Тобто ціла купа наших чиновників , від депутатів до дипломатів , не змогли переконати Європу ВЗАГАЛІ не пускати громадян країни "лаптей і щєй" в Європу ?
30.05.2026 00:34 Ответить
це до тих даунів на сайті що пишуть, а що європа і англія можуть зробити...да нічого. Скасувати санкції і дозволити кацапам жити, наче нічого не було. Такі ж потвори як і кацапи
30.05.2026 03:06 Ответить
30.05.2026 07:16 Ответить
Какой тонкий coming out! Но не уточнил, что и в каком месте ему не хватает.
30.05.2026 12:26 Ответить
Треба вигравати щоб не слухати бульбашів і кацапів.
30.05.2026 06:05 Ответить
 
 