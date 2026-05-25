Европейская федерация гимнастики сняла ограничения с россиян и белорусов после решения World Gymnastics
Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских спортсменов.
Об этом 24 мая сообщили на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.
Детали решения European Gymnastics
Накануне Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение снять все санкции с россиян и белорусов.
После этого European Gymnastics провела онлайн-встречу и 48-часовое голосование, по результатам которого федерация заявила, что присоединится к мировой организации World Gymnastics в снятии всех санкций с россиян и белорусов.
В European Gymnastics это объяснили тем, что меры предосторожности World Gymnastics после решения от 18 мая больше не действуют.
European Gymnastics должна ратифицировать соответствующие изменения на внеочередном онлайн-заседании Генеральной ассамблеи организации, которое состоится в ближайшее время.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены получили право выступать без каких-либо ограничений на европейских чемпионатах по гимнастике в этом году. Первым из них станет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), который состоится 27 мая.
Что предшествовало?
- В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
- При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.
- 18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, і ці також хочуть каспство повернути... Навіть технарі виписують збірним, які відмовляються грати з касапами та їх посіпаками...
продажній європейській федераціі ,
от і зняли обмеження
з русофашистів в змаганнях !!
стокгольмський синдром
Решились первопричины наложения ограничений?!🤪😂🤣
Я бы подал в суд на эту организацию, которая без причины 4 года накладывала ограничения на гимнастов!!!!!🤪😂🤣😵💫🤡
мінспорту ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ - там усіх на поліграф треба послати - сидять ждуни і від фронту ховаються,
Персонал Мін спорту - на фронт, а сама Міністерство пора наповнити українськими спортсменами - інвалідами
а хто знає - яку зар плату отримують працівники Мінспорту?
Гроші їм не пахнуть українською кров'ю