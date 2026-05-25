Европейская федерация гимнастики сняла ограничения с россиян и белорусов после решения World Gymnastics

Европейская федерация гимнастики отменила все санкции против РФ и Беларуси

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских спортсменов. 

Об этом 24 мая сообщили на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

Детали решения European Gymnastics

Накануне Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение снять все санкции с россиян и белорусов.

После этого European Gymnastics провела онлайн-встречу и 48-часовое голосование, по результатам которого федерация заявила, что присоединится к мировой организации World Gymnastics в снятии всех санкций с россиян и белорусов.

В European Gymnastics это объяснили тем, что меры предосторожности World Gymnastics после решения от 18 мая больше не действуют.

European Gymnastics должна ратифицировать соответствующие изменения на внеочередном онлайн-заседании Генеральной ассамблеи организации, которое состоится в ближайшее время.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены получили право выступать без каких-либо ограничений на европейских чемпионатах по гимнастике в этом году. Первым из них станет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), который состоится 27 мая.

Что предшествовало?

Беларусь (8036) Европа (2411) россия (97642) спорт (2477) гимнастика (97)
Топ комментарии
+21
Це так потужні європейчики подякували терористами за обстріл центру Києва
показать весь комментарий
25.05.2026 00:17 Ответить
+17
Проплачені презервативи. Пригрівають зло, нічому історія не вчить.
показать весь комментарий
25.05.2026 00:20 Ответить
+17
А як нашим виступать з підарами?Це все одно якби десь у 1943 на змаганнях разом виступали італійці,німці,японці разом з англійцями,американцями і радянцями.
показать весь комментарий
25.05.2026 00:21 Ответить
Федерація гімностики...
показать весь комментарий
25.05.2026 00:15 Ответить
Кабайченятко забашляло
показать весь комментарий
25.05.2026 00:55 Ответить
Продажні скоти.
показать весь комментарий
25.05.2026 00:23 Ответить
до свого сорому уболівальника спорту не знаю що таке World Gymnastics... Що це за прокасапська організація? Чому вона має вплив на міжнародні спортивні організації?
показать весь комментарий
25.05.2026 00:27 Ответить
Це міжнародна організація, яка керує змаганнями по всім гімнастичним дисциплінам...
показать весь комментарий
25.05.2026 00:31 Ответить
ага... це світова федерація гімнастики (FIG), от зашифрували нормальну назву... Може, і ФІФА зашифруєте у World Soccerics?
Так, і ці також хочуть каспство повернути... Навіть технарі виписують збірним, які відмовляються грати з касапами та їх посіпаками...
показать весь комментарий
25.05.2026 00:33 Ответить
Грошей підкинули кацапи ,
продажній європейській федераціі ,
от і зняли обмеження
з русофашистів в змаганнях !!
показать весь комментарий
25.05.2026 00:35 Ответить
Спорт внєпалітікі, просто кацапи дуже добре заплатили, і аморальні принципи міжнародних організацій одразу стали дуже гнучкими...
показать весь комментарий
25.05.2026 00:46 Ответить
євробл*ді. Бажаю європі такого щоденного обстрілу, як сьогодні витримав Київ. Адже ж спорт вне палітіки, еге ж?
показать весь комментарий
25.05.2026 01:11 Ответить
А навіщо Києв страждає за европку ?
показать весь комментарий
25.05.2026 01:18 Ответить
так ти не просто ухилянт, виявляється. Ти ще й колаборант.
показать весь комментарий
25.05.2026 01:21 Ответить
Хоч не алкаш, типа тебе
показать весь комментарий
25.05.2026 07:12 Ответить
Тобто спорт, спортивні організації, спортсмени це тупо інфраструктура для заробляння, відмивання і крадіжки бабла у платників податків. Не більше. Не створюється жодного матеріального блага. Тобто хєрня третього гатунку. Для чого воно взагалі? Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.05.2026 01:29 Ответить
Спорт вже років сто являє собою інструмент політики, заробляння й відмивання бабла
показать весь комментарий
25.05.2026 07:00 Ответить
європка хочєт восхіщаться сільнимі русскімі тєламі

стокгольмський синдром
показать весь комментарий
25.05.2026 01:45 Ответить
Можливості у бабла необмежені...
показать весь комментарий
25.05.2026 04:05 Ответить
А за шо вы долбоебы накладывали ограничения на гимнастов из **********, можно узнать?!
Решились первопричины наложения ограничений?!🤪😂🤣
Я бы подал в суд на эту организацию, которая без причины 4 года накладывала ограничения на гимнастов!!!!!🤪😂🤣😵‍💫🤡
показать весь комментарий
25.05.2026 04:49 Ответить
******* продажна!
показать весь комментарий
25.05.2026 04:59 Ответить
Це все,що треба знати про всякі європи,євросоюзи і тому подібне,куди ми всі так рвемося.
показать весь комментарий
25.05.2026 05:18 Ответить
****** оцинь хоццца
показать весь комментарий
25.05.2026 05:25 Ответить
МЗС не працює . Бубка у Монако разом з кучмою і іншими проросійськими крадіями українського ВВП.
мінспорту ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ - там усіх на поліграф треба послати - сидять ждуни і від фронту ховаються,
Персонал Мін спорту - на фронт, а сама Міністерство пора наповнити українськими спортсменами - інвалідами
а хто знає - яку зар плату отримують працівники Мінспорту?
показать весь комментарий
25.05.2026 05:28 Ответить
Це і називається- прoйоb української Зе-дипломатії, рівень єрмак-феншуй...
показать весь комментарий
25.05.2026 05:43 Ответить
Значить "двушечка" пішла...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:36 Ответить
Грішники та безбожники є повсюди
Гроші їм не пахнуть українською кров'ю
показать весь комментарий
25.05.2026 06:45 Ответить
Ось що гроші всемогутнього ху....ла роблять. Раніше казали що спорт це мир, в зараз спорт це гроші
показать весь комментарий
25.05.2026 06:57 Ответить
Дєнєжкі, бабки, бабосики...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:57 Ответить
Великий спорт - це велике бабло у першу чергу! Без сорому,совісті та будь яких інших принципів....Це той же шоу - бізнес....Хто платить - той і "танцює дівчину"...О спорт - ти....Можно вставляти слова....тільки не Мир...
показать весь комментарий
25.05.2026 07:02 Ответить
Касапи працюють системно і послідовно, мсяць за місяцм протискаючі свої інтереси. Не дамаю, що не можна було цьому запобігти, але для протидіі повинен працювати весь весь державний апарат, а там через одного всякі корабельні сосни/ескортниці/потрібні люди і всякі бубки
показать весь комментарий
25.05.2026 07:23 Ответить
Це результати недолугої політики нашого зовнішнього міністерства, до якого послів призначала відьма єрмака і які не довели реальну позицію до тих організацій.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:39 Ответить
Олімпіада 1936 пройшла у вже гітлерівській Німеччині, олімпіада 1980 - у СРСР під час афганської війни.
показать весь комментарий
25.05.2026 08:08 Ответить
Мене особисто більше хвилюють кацапська агентура з паспортами рашки в органах влади України і "двушечки на маацкву" які стабільно туди відправляються "міндічами" а "ВОВІ" про це нічого не відомо!
показать весь комментарий
25.05.2026 08:19 Ответить
 
 