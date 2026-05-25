Европейская федерация гимнастики сняла ограничения с россиян и белорусов после решения World Gymnastics

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских спортсменов.

Об этом 24 мая сообщили на официальном сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали решения European Gymnastics

Накануне Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение снять все санкции с россиян и белорусов.

После этого European Gymnastics провела онлайн-встречу и 48-часовое голосование, по результатам которого федерация заявила, что присоединится к мировой организации World Gymnastics в снятии всех санкций с россиян и белорусов.

В European Gymnastics это объяснили тем, что меры предосторожности World Gymnastics после решения от 18 мая больше не действуют.

European Gymnastics должна ратифицировать соответствующие изменения на внеочередном онлайн-заседании Генеральной ассамблеи организации, которое состоится в ближайшее время.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены получили право выступать без каких-либо ограничений на европейских чемпионатах по гимнастике в этом году. Первым из них станет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), который состоится 27 мая.

Читайте также: Ни одного флага до конца войны: World Athletics отклонила предложение МОК о допуске белорусов на турниры

Что предшествовало?

В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

При этом президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

18 мая 2026 года Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.

Читайте также: Международная федерация гимнастики сняла санкции со спортсменов РФ и Беларуси