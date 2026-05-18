Международная федерация гимнастики сняла санкции со спортсменов РФ и Беларуси

Международная федерация гимнастики отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов, введенные после начала войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что исполнительный комитет федерации во время заседания в Шарм-эш-Шейхе 16 и 17 мая принял решение отменить все ограничения, которые применяются к российским и белорусским спортсменам с февраля 2022 года.

"Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.

Специальные ограничения больше не применяются

В федерации отметили, что после принятия этого решения специальные правила относительно условий участия индивидуальных или нейтральных спортсменов и гимнастов российского или белорусского спортивного гражданства больше не действуют.

Согласно этим правилам, в частности, было запрещено использование во время спортивных мероприятий флагов России или Беларуси, а также государственных гимнов этих стран.

Что предшествовало?

В начале мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения для белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

При этомпрезидент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

