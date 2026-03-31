Гимнастка из РФ отвернулась от флага Украины на Кубке мира: Киев требует лишить ее "нейтрального" статуса

Российская спортсменка София Ильтерякова, выступающая под "нейтральным" статусом, намеренно отвернулась от флага Украины во время церемонии награждения на Кубке мира по художественной гимнастике в Болгарии.

Об этом говорится в заявлении Украинской федерации гимнастики, передает Цензор.НЕТ.

Действия россиянки

Речь идет о церемонии награждения гимнасток в финалах с обручем и мячом на этапе Кубка мира в болгарской Софии. В этом виде упражнений первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук, а "нейтральная" Ильтерякова заняла второе место.

Когда на церемонии включили гимн Украины, Ильтерякова отказалась поворачиваться лицом к флагам стран и все время стояла спиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026, несмотря на запрет НПК. ФОТО

Реакция Украины

Украинская федерация гимнастики подчеркнула, что таким поступком российская спортсменка открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу Украины и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

"Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны - это акт политической враждебности. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорта вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов", - подчеркнули в организации.

Учитывая это, Украина требует:

  • аннулировать результат Ильтеряковой на текущем турнире за неспортивное поведение;
  • навсегда лишить россиянку статуса "нейтральной спортсменки";
  • усилить проверку на "нейтральность", включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Международной ассоциации легкой атлетики снял с Всероссийской федерации легкой атлетики все санкции

Отметим, что на Кубке мира в Болгарии украинка Таисия Онофрийчук завоевала сразу 4 "золота": в личном многоборье, в упражнениях с мячом, с обручем и с лентой. Для гимнастки это пока личный рекорд.

Топ комментарии
Свиням боляче від нашого прапора 😁
показать весь комментарий
31.03.2026 21:54 Ответить
А що її змусити ?))Хоч не прикидалася ,що ненавидить Україну.
показать весь комментарий
31.03.2026 21:54 Ответить
відвернулась ? і добре...свою свино-собачу сутність продемонструвала
показать весь комментарий
31.03.2026 21:54 Ответить
Так обертаються ж лише до своїх прапорів навіщо до чужих
показать весь комментарий
31.03.2026 21:57 Ответить
Так там спортивний прапор ізгоїв теж був присутній.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:22 Ответить
корчі б'ють нечестивицю

.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:02 Ответить
А хтось від свиноти чекав іншого??
показать весь комментарий
31.03.2026 22:04 Ответить
Яка ж це вона Софія??? Софья - звучить як сопля. Не паплюжте гарне українське ім'я Софія свинособачим софья.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:07 Ответить
Ротару? Молдаванка?
показать весь комментарий
31.03.2026 22:23 Ответить
Дитині 15 років куйло нормально промиває мозок.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:09 Ответить
гомнастка нє может нє бить гомнасткой-ібо она гомнастка...
показать весь комментарий
31.03.2026 22:10 Ответить
ну і хлєбало ж в неї
показать весь комментарий
31.03.2026 22:14 Ответить
Екзорцизм.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:16 Ответить
Обєзяна...
показать весь комментарий
31.03.2026 22:22 Ответить
Ну по каринці як би виходить що відвернулась від свого нейтрального прапора тай х*й з нею
показать весь комментарий
31.03.2026 22:31 Ответить
З таким ****** і від дзеркала треба відвертатись
показать весь комментарий
31.03.2026 22:34 Ответить
Ось такий він, русскій нєйтралітєт.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:38 Ответить
Нашим спортсменам нужно руснявый триколор на пол положить, чтоб ноги вытирали об него, желательно демонстративно.
показать весь комментарий
31.03.2026 22:46 Ответить
и какая будет реакция??
показать весь комментарий
31.03.2026 22:47 Ответить
Чортиха ладану злякалась.
показать весь комментарий
31.03.2026 23:08 Ответить
Здається нещодавно на паралімпіаді був такий самий випадок тільки навпаки.
показать весь комментарий
31.03.2026 23:19 Ответить
 
 