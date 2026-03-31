Гимнастка из РФ отвернулась от флага Украины на Кубке мира: Киев требует лишить ее "нейтрального" статуса
Российская спортсменка София Ильтерякова, выступающая под "нейтральным" статусом, намеренно отвернулась от флага Украины во время церемонии награждения на Кубке мира по художественной гимнастике в Болгарии.
Об этом говорится в заявлении Украинской федерации гимнастики, передает Цензор.НЕТ.
Действия россиянки
Речь идет о церемонии награждения гимнасток в финалах с обручем и мячом на этапе Кубка мира в болгарской Софии. В этом виде упражнений первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук, а "нейтральная" Ильтерякова заняла второе место.
Когда на церемонии включили гимн Украины, Ильтерякова отказалась поворачиваться лицом к флагам стран и все время стояла спиной.
Реакция Украины
Украинская федерация гимнастики подчеркнула, что таким поступком российская спортсменка открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу Украины и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.
"Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны - это акт политической враждебности. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорта вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов", - подчеркнули в организации.
Учитывая это, Украина требует:
- аннулировать результат Ильтеряковой на текущем турнире за неспортивное поведение;
- навсегда лишить россиянку статуса "нейтральной спортсменки";
- усилить проверку на "нейтральность", включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.
Отметим, что на Кубке мира в Болгарии украинка Таисия Онофрийчук завоевала сразу 4 "золота": в личном многоборье, в упражнениях с мячом, с обручем и с лентой. Для гимнастки это пока личный рекорд.
