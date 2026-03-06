Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026, несмотря на запрет НПК. ФОТО

Организаторы Паралимпийских Игр-2026 в Италии вынесли флаг Украины на церемонии открытия 6 марта, несмотря на требование Национального паралимпийского комитета (НПК) не делать этого.

Об этом сообщает Трибуна, передает Цензор.НЕТ.

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Организаторы проигнорировали требование Украины

В частности, на торжественном открытии соревнований в Вероне вынесли табличку с надписью Украина и наш флаг. Организаторы сделали это несмотря на то, что украинская команда бойкотировала церемонию, а НПК настаивал, чтобы символики там не было.

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Бойкот Украины и других стран

Украина бойкотирует церемонию в Вероне из-за допуска российских и белорусских параатлетов к Играм под национальной символикой.

Вместе с Украиной открытие Паралимпиады бойкотировали официальные делегации Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Румынии, Швеции, Польши, Чехии, Нидерландов, Хорватии, Германии, Канады, Австрии и Великобритании. Паралимпийские игры будут проходить с 6 по 15 марта.

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