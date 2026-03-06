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Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026, несмотря на запрет НПК. ФОТО
Организаторы Паралимпийских Игр-2026 в Италии вынесли флаг Украины на церемонии открытия 6 марта, несмотря на требование Национального паралимпийского комитета (НПК) не делать этого.
Об этом сообщает Трибуна, передает Цензор.НЕТ.
Организаторы проигнорировали требование Украины
В частности, на торжественном открытии соревнований в Вероне вынесли табличку с надписью Украина и наш флаг. Организаторы сделали это несмотря на то, что украинская команда бойкотировала церемонию, а НПК настаивал, чтобы символики там не было.
Бойкот Украины и других стран
- Украина бойкотирует церемонию в Вероне из-за допуска российских и белорусских параатлетов к Играм под национальной символикой.
- Вместе с Украиной открытие Паралимпиады бойкотировали официальные делегации Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Румынии, Швеции, Польши, Чехии, Нидерландов, Хорватии, Германии, Канады, Австрии и Великобритании. Паралимпийские игры будут проходить с 6 по 15 марта.
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+34 Igor Karatsuba
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за німецьким законодавством:
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) - це неурядова міжнародна некомерційна організація.
МПК юридично зареєстрований як асоціація за німецьким законодавством, базується в Бонні (ФРН).
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Засудити гандонів, закидати їх позовами щоб хрюкнути впоперек боялися.
Зараз всяка видрість буде наш прапор тягати без дозволу, коли за нього тисяч гинуть.
див. вище
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Що для мене дивно, в списку є німці. Бо ще нещодавно читав, що серед їх керівництва переважала думка до бойкоту не долучатися. Видать, в останній момент передумали....
Здивувало, що в списку нема Франції та Бельгії...
І не здивувала відсутність Угорщини та Словаччини.
Верона, Паралімпійські ігри - збірна росії вперше з 2014-го вийшла під своїм прапором (фотка за ссиллю, кому цікаво). Організатори вирішили, що от тепер росія набрала мінімально необхідну кількість вбитих українців, щоб гордо ходити під власним прапором?
Це якась дуже бридка тенденція: ООН, Олімпійський рух, ФІФА - всі деградували до геть нікчемного рівня і водночас стали захмарно аморальними. 100 років плюс-мінус - це і був термін їхньої придатності, тому і все, скисли, можна викидати?