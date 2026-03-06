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Новости Фото Паралимпийские игры 2026
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Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026, несмотря на запрет НПК. ФОТО

Организаторы Паралимпийских Игр-2026 в Италии вынесли флаг Украины на церемонии открытия 6 марта, несмотря на требование Национального паралимпийского комитета (НПК) не делать этого.

Об этом сообщает Трибуна, передает Цензор.НЕТ.

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Организаторы проигнорировали требование Украины

В частности, на торжественном открытии соревнований в Вероне вынесли табличку с надписью Украина и наш флаг. Организаторы сделали это несмотря на то, что украинская команда бойкотировала церемонию, а НПК настаивал, чтобы символики там не было.

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Паралимпиады 2026 - флаг Украины на церемонии открытия
Паралимпиады 2026 - флаг Украины на церемонии открытия
Паралимпиады 2026 - флаг Украины на церемонии открытия

Бойкот Украины и других стран

  • Украина бойкотирует церемонию в Вероне из-за допуска российских и белорусских параатлетов к Играм под национальной символикой.
  • Вместе с Украиной открытие Паралимпиады бойкотировали официальные делегации Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Румынии, Швеции, Польши, Чехии, Нидерландов, Хорватии, Германии, Канады, Австрии и Великобритании. Паралимпийские игры будут проходить с 6 по 15 марта.

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Паралимпиада (296) флаг (964)
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Топ комментарии
+34
нам не заборонили. Ми відмовились. Наш прапор винесли без нашої згоди
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07.03.2026 00:02 Ответить
+27
Українські спортсмени повинні покинути цей шабаш -негайно ! Це приниження саме кацапами , всіх українців , всієї України !
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07.03.2026 00:10 Ответить
+22
А, хіба, не підсудна справа - офіційне використання символів країни без згоди?
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07.03.2026 00:15 Ответить
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Бляха, який сюр... Вбивцям дозволили виступати під їхніми прапорами, нам заборонили
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06.03.2026 23:55 Ответить
нам не заборонили. Ми відмовились. Наш прапор винесли без нашої згоди
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07.03.2026 00:02 Ответить
Пшло НА.
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07.03.2026 04:33 Ответить
Українські спортсмени повинні покинути цей шабаш -негайно ! Це приниження саме кацапами , всіх українців , всієї України !
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07.03.2026 00:10 Ответить
А, хіба, не підсудна справа - офіційне використання символів країни без згоди?
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07.03.2026 00:15 Ответить
підсудна !
за німецьким законодавством:

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) - це неурядова міжнародна некомерційна організація.
МПК юридично зареєстрований як асоціація за німецьким законодавством, базується в Бонні (ФРН).

.
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07.03.2026 01:12 Ответить
За німецьким законодавством (зокрема, § 103 та § 104 Кримінального кодексу Німеччини, StGB), публічна наруга або незаконне використання державних символів іноземних держав (прапори, герби, гімни) карається штрафами або позбавленням волі на строк до двох або п'яти років. Заборона спрямована на захист репутації держав, з якими Німеччина підтримує офіційні відносини.

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07.03.2026 01:14 Ответить
****, в цих підарів дно є чи там свинособачими прутнями наскрізь продовбано?
Засудити гандонів, закидати їх позовами щоб хрюкнути впоперек боялися.
Зараз всяка видрість буде наш прапор тягати без дозволу, коли за нього тисяч гинуть.
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07.03.2026 00:19 Ответить
як ти їх засудиш, якщо "наш" представник Бубка ваащє не протів ?
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07.03.2026 00:27 Ответить
За німецьким законодавством (зокрема, § 103 та § 104 Кримінального кодексу Німеччини, StGB),

див. вище
.
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07.03.2026 01:15 Ответить
Може не тільки відкриття треба бойкотувати, а й самі ці ігрища?
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07.03.2026 00:34 Ответить
Нарешті навели повний список тих, хто бойкотом підтримав Україну. 15 делегацій, і ми 16-ті.
Що для мене дивно, в списку є німці. Бо ще нещодавно читав, що серед їх керівництва переважала думка до бойкоту не долучатися. Видать, в останній момент передумали....
Здивувало, що в списку нема Франції та Бельгії...
І не здивувала відсутність Угорщини та Словаччини.
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07.03.2026 00:35 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34368 Олексй ГОЛОБУЦЬКИЙ:

Верона, Паралімпійські ігри - збірна росії вперше з 2014-го вийшла під своїм прапором (фотка за ссиллю, кому цікаво). Організатори вирішили, що от тепер росія набрала мінімально необхідну кількість вбитих українців, щоб гордо ходити під власним прапором?
Це якась дуже бридка тенденція: ООН, Олімпійський рух, ФІФА - всі деградували до геть нікчемного рівня і водночас стали захмарно аморальними. 100 років плюс-мінус - це і був термін їхньої придатності, тому і все, скисли, можна викидати?
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07.03.2026 00:54 Ответить
Правильно. Всі ці так звані лицемірні "цінності" та "ігри" давно знівельовані. Плювати на цю херню. Дисквалифікують? То нехай здохнуть та згорять в пеклі.
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07.03.2026 01:02 Ответить
Не потрібно там нашій Збірній бути присутніми...
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07.03.2026 07:28 Ответить
Суки. Це вже якийсь зовсім пздц. Наші символи використовують в своєму шабаші без нашої згоди. Це вже потрібно подавати в суд і блокувати ці тьху, так сказати кацапсько-терористичні ігри
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07.03.2026 09:18 Ответить
Хтось ще вірить що Європа це правова організація? Як вони знами так і ми з ними повинніраз по хорошомуі по закону вони не розуміють. Потрібно фізично зірвати всі ті олімпійські ігри
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07.03.2026 09:27 Ответить
Вони мусили відмовитися коли дізналися ож там буде прапор фашистів. У організаторів мав бути вибір. Україна чи підарастія. Як і на ОІ після Гераскевича. А іншак їм пох, гроші не втрачають.
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07.03.2026 10:52 Ответить
 
 