934 5

К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига

Бойкот открытия Паралимпиады 2026

Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Уже 16 стран и ЕС присоединились к бойкоту

Он подчеркнул, что это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами.

Также Сибига отметил, что уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпиады.

Спорт должен выступать за мир

"Благодарны партнерам за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву.

Я также благодарен Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление с осуждением позорного решения Международного паралимпийского комитета", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что разрешение на демонстрацию российской и белорусской государственной символики подрывает международные усилия по изоляции этих режимов на фоне продолжающейся агрессивной войны России против Украины - и остается неприемлемым.

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Уже допускают российских спортсменов к участию в молодёжных соревнованиях, они продолжают играть в НХЛ, теннисисты их продолжают играть во всех международных соревнованиях. Почему это происходит? Ведь украинский Крым до сих пор захвачен агрессором.
06.03.2026 19:25 Ответить
Друже це має свою назву-"корупція" .
І ця корупція є як в олімпійському, так і параолімпійському комітетах.
Бабло рішає все.
Я хз чому тих чинуш іще не перевірили органи податкові у власних країнах.
06.03.2026 19:37 Ответить
Viva La France!
06.03.2026 19:33 Ответить
Йде до того, що відкриватимуть лише кацапи і бульбаші.
06.03.2026 19:43 Ответить
І МОК, і МПК очолюють парачиновники, у яких відсутня хоч якась мораль!
06.03.2026 19:45 Ответить
 
 