К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига

Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Уже 16 стран и ЕС присоединились к бойкоту

Он подчеркнул, что это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами.

Также Сибига отметил, что уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпиады.

Спорт должен выступать за мир

"Благодарны партнерам за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву.



Я также благодарен Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление с осуждением позорного решения Международного паралимпийского комитета", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что разрешение на демонстрацию российской и белорусской государственной символики подрывает международные усилия по изоляции этих режимов на фоне продолжающейся агрессивной войны России против Украины - и остается неприемлемым.

Что предшествовало?