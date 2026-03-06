К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига
Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Уже 16 стран и ЕС присоединились к бойкоту
Он подчеркнул, что это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами.
Также Сибига отметил, что уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпиады.
Спорт должен выступать за мир
"Благодарны партнерам за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву.
Я также благодарен Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление с осуждением позорного решения Международного паралимпийского комитета", - подчеркнул министр.
Сибига добавил, что разрешение на демонстрацию российской и белорусской государственной символики подрывает международные усилия по изоляции этих режимов на фоне продолжающейся агрессивной войны России против Украины - и остается неприемлемым.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
-
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
-
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ця корупція є як в олімпійському, так і параолімпійському комітетах.
Бабло рішає все.
Я хз чому тих чинуш іще не перевірили органи податкові у власних країнах.