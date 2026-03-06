До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Уже 16 країн та ЄС долучилися до бойкоту

Він наголосив, що це принципове рішення на знак незгоди з участю Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами.

Також Сибіга зазначив, що вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади.

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Спорт має виступати за мир

"Вдячні партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.



Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету", - наголосив міністр.

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Сибіга додав, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни Росії проти України - і залишається неприйнятним.

Що передувало?