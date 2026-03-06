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Новини Паралімпійські ігри 2026
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До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга

Бойкот відкриття Паралімпіади 2026

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Уже 16 країн та ЄС долучилися до бойкоту

Він наголосив, що це принципове рішення на знак незгоди з участю Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами.

Також Сибіга зазначив, що вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади.

Читайте: Австрія, Британія і Румунія приєднаються до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади, - Сибіга

Спорт має виступати за мир

"Вдячні партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.

Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету", - наголосив міністр.

Також дивіться: Збірній України заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026. ФОТО

Сибіга додав, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни Росії проти України - і залишається неприйнятним.

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Автор: 

Австралія (444) Паралімпіада (213) Франція (3346) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+8
Уже допускают российских спортсменов к участию в молодёжных соревнованиях, они продолжают играть в НХЛ, теннисисты их продолжают играть во всех международных соревнованиях. Почему это происходит? Ведь украинский Крым до сих пор захвачен агрессором.
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06.03.2026 19:25 Відповісти
+8
Друже це має свою назву-"корупція" .
І ця корупція є як в олімпійському, так і параолімпійському комітетах.
Бабло рішає все.
Я хз чому тих чинуш іще не перевірили органи податкові у власних країнах.
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06.03.2026 19:37 Відповісти
+2
Йде до того, що відкриватимуть лише кацапи і бульбаші.
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06.03.2026 19:43 Відповісти
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Уже допускают российских спортсменов к участию в молодёжных соревнованиях, они продолжают играть в НХЛ, теннисисты их продолжают играть во всех международных соревнованиях. Почему это происходит? Ведь украинский Крым до сих пор захвачен агрессором.
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06.03.2026 19:25 Відповісти
Друже це має свою назву-"корупція" .
І ця корупція є як в олімпійському, так і параолімпійському комітетах.
Бабло рішає все.
Я хз чому тих чинуш іще не перевірили органи податкові у власних країнах.
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06.03.2026 19:37 Відповісти
Налоговая не должна быть главной в этом вопросе, хотя и она тоже. Главное тут - политическая власть, прежде всего сша, где катается на льду путиноид-рекордсмен овечкин и другие. Вот их запретить - задача №1. Но вот сегодня прочитал - уже разрешают российским молодым спорстменам выступать - это вот недавно. На это должен реагировать зеленский и даже ЗСУ, с требованием - выходите из Крыма и играйте потом. И зе, он позорит нашу страну коррупционными скандалами - резко изменилась риторика после того, как он отказал Матерновой. Такие вещи делать нельзя! Это Европа должна решать, без неё не должна Украина принимать решение. Иначе получит полный бан, а пострадаем мы. Надо проводить выборы и выбирать более адекватного! Пусть это будет Усик - он знает как побеждать! Нужна свежая кровь для Украины во главе!
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06.03.2026 21:03 Відповісти
Причём сейчас отличное время избавиться от еврея! И у нас получится, если мы начнём шатать!
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06.03.2026 21:04 Відповісти
йой!.
Та тут у нас цілий і поки що не ушкоджений кацапський назі.
Обережно із ним, не пошкодьте шкіру.
Я думаю що тебе варто заспиртувати, чи зробити з твоєї шкіри чучело.
Ти ж не проти? Ти потім будеш увічненим в вічності чел))))
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06.03.2026 22:50 Відповісти
Причём здесь я? Меня никто не выбирет. А вот чемпиона должны выбрать, он знает как побеждать. Но выборы безальтернативно нужны, посмотри сколько ошибок уже сделал клоун.
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06.03.2026 23:19 Відповісти
Як це "Причём здесь я?"?
А з якого ще більш ідеального нациста можна зробити це?
"Ніт лікар сказав в морг, значить в морг."
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07.03.2026 04:58 Відповісти
"Ти ж не проти? Ти потім будеш увічненим в вічності чел))))"
не понимал некогда культ смерти и не пойму. Эта философия не для меня.
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06.03.2026 23:21 Відповісти
Просто розслабся і отримай задоволення нацисте)))
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07.03.2026 05:00 Відповісти
Viva La France!
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06.03.2026 19:33 Відповісти
Йде до того, що відкриватимуть лише кацапи і бульбаші.
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06.03.2026 19:43 Відповісти
І МОК, і МПК очолюють парачиновники, у яких відсутня хоч якась мораль!
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06.03.2026 19:45 Відповісти
 
 