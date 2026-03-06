До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга
Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Уже 16 країн та ЄС долучилися до бойкоту
Він наголосив, що це принципове рішення на знак незгоди з участю Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами.
Також Сибіга зазначив, що вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади.
Спорт має виступати за мир
"Вдячні партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.
Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету", - наголосив міністр.
Сибіга додав, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни Росії проти України - і залишається неприйнятним.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
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Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
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Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.
- В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.
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І ця корупція є як в олімпійському, так і параолімпійському комітетах.
Бабло рішає все.
Я хз чому тих чинуш іще не перевірили органи податкові у власних країнах.
Та тут у нас цілий і поки що не ушкоджений кацапський назі.
Обережно із ним, не пошкодьте шкіру.
Я думаю що тебе варто заспиртувати, чи зробити з твоєї шкіри чучело.
Ти ж не проти? Ти потім будеш увічненим в вічності чел))))
А з якого ще більш ідеального нациста можна зробити це?
"Ніт лікар сказав в морг, значить в морг."
не понимал некогда культ смерти и не пойму. Эта философия не для меня.