Австрія, Британія і Румунія приєднаються до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади, - Сибіга

Австрія, Румунія та Велика Британія приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор через участь російських і білоруських спортсменів. Їхні представники не будуть присутні на цьому заході.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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14 країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію

"Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Вже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив Росії та Білорусі махати своїми закривавленими прапорами. І ця кількість зростає",- заявив міністр.

Сибіга зазначив, що російські та білоруські державні символи на змаганнях - це "не просто прапори – це символи агресивної війни, в якій загинуло щонайменше 650 українських спортсменів і тренерів, пошкоджено 800 спортивних споруд і скоєно сотні тисяч воєнних злочинів".

"Ми рішуче закликаємо всі країни утриматися від направлення офіційних осіб на цю церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та відбілюванню воєнних злочинів завдяки спорту", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

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