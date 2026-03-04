Австрия, Великобритания и Румыния присоединятся к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады, - Сибига

Австрия, Румыния и Великобритания присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов. Их представители не будут присутствовать на этом мероприятии.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

14 стран и ЕС будут бойкотировать церемонию

"Австрия, Румыния и Великобритания подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Уже 14 стран и ЕС отказались участвовать в этом мероприятии, на котором Международный паралимпийский комитет разрешил России и Беларуси размахивать своими окровавленными флагами. И это количество растет", - заявил министр.

Сибига отметил, что российские и белорусские государственные символы на соревнованиях - это "не просто флаги - это символы агрессивной войны, в которой погибло не менее 650 украинских спортсменов и тренеров, повреждено 800 спортивных сооружений и совершено сотни тысяч военных преступлений".

"Мы решительно призываем все страны воздержаться от направления официальных лиц на эту церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и отбеливанию военных преступлений благодаря спорту", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

