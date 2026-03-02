Организаторы Паралимпиады-2026 о запрете формы с картой Украины: Политические символы - запрещены

В Международном паралимпийском комитете объяснили решение запретить форму украинских паралимпийцев с картой Украины на Паралимпийских играх этого года.

Об этом рассказал директор по связям с общественностью организации Крейг Спенс в комментарии для издания "Главком", передает Цензор.НЕТ.

Как объяснили решение?

Зимние Паралимпийские игры-2026 начнутся в пятницу, 6 марта. Участвовать в Паралимпиаде-2026 сборная Украины должна была в обновленной форме, однако в МПК определили дизайн "политическим" и запретили спортсменам соревноваться в обновленной форме.

По словам Спенса, форма украинских атлетов не соответствовала правилам организации. На форме участников запрещено изображать любые символы, связанные с национальной идентичностью страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия присоединится к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, - министр туризма и спорта Главина

"Согласно правилам МПК относительно формы для Паралимпийских игр тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, связанные с национальной идентичностью, запрещены. Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один элемент формы НПК Украины для Игр-2026 не был одобрен. НПК Украины быстро предложил альтернативу, которую одобрил МПК", - сказали в МПК.

По словам президента НПК Украины Валерия Сушкевича, команда все же успела получить новый комплект формы, который позволит спортсменам выходить на старт соревнований.

Что предшествовало?

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич рассказал, что украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой Украины.

Ранее Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины показал, как именно выглядит форма, которую запретил МПК. В дизайне сине-желтой формы акцент сделан на территориальной целостности Украины, в частности на Крымском полуострове, который временно оккупировала Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026, - Сибига