Новости Паралимпийские игры 2026
1 879 25

Организаторы Паралимпиады-2026 о запрете формы с картой Украины: Политические символы - запрещены

Сборная Украины на Паралимпиаде-2026

В Международном паралимпийском комитете объяснили решение запретить форму украинских паралимпийцев с картой Украины на Паралимпийских играх этого года.

Об этом рассказал директор по связям с общественностью организации Крейг Спенс в комментарии для издания "Главком", передает Цензор.НЕТ.

Как объяснили решение?

Зимние Паралимпийские игры-2026 начнутся в пятницу, 6 марта. Участвовать в Паралимпиаде-2026 сборная Украины должна была в обновленной форме, однако в МПК определили дизайн "политическим" и запретили спортсменам соревноваться в обновленной форме.

По словам Спенса, форма украинских атлетов не соответствовала правилам организации. На форме участников запрещено изображать любые символы, связанные с национальной идентичностью страны.

"Согласно правилам МПК относительно формы для Паралимпийских игр тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, связанные с национальной идентичностью, запрещены. Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один элемент формы НПК Украины для Игр-2026 не был одобрен. НПК Украины быстро предложил альтернативу, которую одобрил МПК", - сказали в МПК.

По словам президента НПК Украины Валерия Сушкевича, команда все же успела получить новый комплект формы, который позволит спортсменам выходить на старт соревнований.

Что предшествовало?

  • Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич рассказал, что украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой Украины.
  • Ранее Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины показал, как именно выглядит форма, которую запретил МПК. В дизайне сине-желтой формы акцент сделан на территориальной целостности Украины, в частности на Крымском полуострове, который временно оккупировала Россия.

+13
ну, ще можно заборонити кольори українського прапора.
02.03.2026 22:26 Ответить
+7
Тобто, заборонені офіційно визнані мапи країн?
Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
02.03.2026 22:36 Ответить
+6
Так по суті будь-який прапор, кольори державного прапора є "національною ідентичністю", "політичним символом"...
02.03.2026 22:28 Ответить
ну, ще можно заборонити кольори українського прапора.
02.03.2026 22:26 Ответить
Або 5 кілець, бо це континенти.
Шиза косить наші ряди !
02.03.2026 22:29 Ответить
Або подати на організаторів в Міжнародний кримінальний суд (МКС) за виправдання воєнних злочинів і спонсорування тероризму. Можливо і не виграємо, але реклама цим покидькам гарантована.
02.03.2026 23:23 Ответить
від тієї реклами комітету як вода з гусака. Зимова олімпіада як приклад.
03.03.2026 00:04 Ответить
куди котиться світ? Куди...???
02.03.2026 22:27 Ответить
02.03.2026 22:38 Ответить
Так по суті будь-який прапор, кольори державного прапора є "національною ідентичністю", "політичним символом"...
02.03.2026 22:28 Ответить
герб і гімн також .
02.03.2026 23:12 Ответить
мабуть події із історією "шоломома" Гераскевича не дивилися - тренувалися....
02.03.2026 22:32 Ответить
Бубка - член МОК, яких Комітет обирає без особливого врахування їхнього громадянства.

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», - прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».
02.03.2026 23:26 Ответить
Скільки завоював медалей і скільки встановив рекордів той гераскевич?
02.03.2026 23:39 Ответить
Придётся карту Украины перерисовать.
02.03.2026 22:34 Ответить
колір не того....
02.03.2026 22:38 Ответить
Тобто, заборонені офіційно визнані мапи країн?
Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
02.03.2026 22:36 Ответить
Краще ігнорувати заборони, і нехай судяться паралімпійські чиновники.
03.03.2026 00:05 Ответить
ну ***** кончені
02.03.2026 22:36 Ответить
Гидко навіть коментувати цей маразм.
02.03.2026 22:41 Ответить
Сьогодні забороняють одяг з мапою України, завтра гімн, післязавтра назву Україна !?

Треба підготувати вже докладний позив в арбітражний суд МОК, можливо з залученням міжнародних юристів по цій справі, спускати це все так вже неможна !
02.03.2026 22:42 Ответить
Нема такого "арбітражний суд МОК". Є САS - Спортивний арбітражний суд, базується в Лозанні.
Але там так довга процедура....
Просто нагадаю, коли хорьків в 2009-му викрил на підкупі футболістів команди Карпати; після того як по ним санкціями влупив ФФУ (в 2010-му році); вони звернулись в САS. Розгляд справи тягнувся три роки, завершився в акурат влітку 2013-го, коли вони мали вже грати (та вже грали, провели перший тур) в Лізі Чемпіонів....
02.03.2026 22:52 Ответить
Герб..
02.03.2026 23:00 Ответить
Мені просто цікаво, заміну форми олімпійців пан Валерій Сушкевич приймав однойменно чи керувався порадами радників ОПи Президента України?
02.03.2026 22:50 Ответить
А зображення національного герба чи прапора на формі хіба не є політичним символом (за визначенням)?
03.03.2026 00:00 Ответить
Є. Крім того комітет може заборонити виконання гімну, бо там є слова "згинуть наші воріженьки".
03.03.2026 00:08 Ответить
А заявити, що в нас іншої форми немає, і тому ми можемо вийти або в ній, або взагалі голяка?
03.03.2026 00:02 Ответить
 
 