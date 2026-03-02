Организаторы Паралимпиады-2026 о запрете формы с картой Украины: Политические символы - запрещены
В Международном паралимпийском комитете объяснили решение запретить форму украинских паралимпийцев с картой Украины на Паралимпийских играх этого года.
Об этом рассказал директор по связям с общественностью организации Крейг Спенс в комментарии для издания "Главком", передает Цензор.НЕТ.
Как объяснили решение?
Зимние Паралимпийские игры-2026 начнутся в пятницу, 6 марта. Участвовать в Паралимпиаде-2026 сборная Украины должна была в обновленной форме, однако в МПК определили дизайн "политическим" и запретили спортсменам соревноваться в обновленной форме.
По словам Спенса, форма украинских атлетов не соответствовала правилам организации. На форме участников запрещено изображать любые символы, связанные с национальной идентичностью страны.
"Согласно правилам МПК относительно формы для Паралимпийских игр тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, связанные с национальной идентичностью, запрещены. Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один элемент формы НПК Украины для Игр-2026 не был одобрен. НПК Украины быстро предложил альтернативу, которую одобрил МПК", - сказали в МПК.
По словам президента НПК Украины Валерия Сушкевича, команда все же успела получить новый комплект формы, который позволит спортсменам выходить на старт соревнований.
Что предшествовало?
- Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич рассказал, что украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой Украины.
- Ранее Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины показал, как именно выглядит форма, которую запретил МПК. В дизайне сине-желтой формы акцент сделан на территориальной целостности Украины, в частности на Крымском полуострове, который временно оккупировала Россия.
Шиза косить наші ряди !
«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», - прокоментував Гераскевич свою ініціативу.
У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».
Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
Треба підготувати вже докладний позив в арбітражний суд МОК, можливо з залученням міжнародних юристів по цій справі, спускати це все так вже неможна !
Але там так довга процедура....
Просто нагадаю, коли хорьків в 2009-му викрил на підкупі футболістів команди Карпати; після того як по ним санкціями влупив ФФУ (в 2010-му році); вони звернулись в САS. Розгляд справи тягнувся три роки, завершився в акурат влітку 2013-го, коли вони мали вже грати (та вже грали, провели перший тур) в Лізі Чемпіонів....