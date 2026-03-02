УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Паралімпійські ігри 2026
4 319 34

Організатори Паралімпіади-2026 про заборону форми з картою України: Політичні символи – заборонені

Збірна України на Паралімпіаді-2026

У Міжнародному паралімпійському комітеті пояснили рішення заборонити форму українських паралімпійців з мапою України на цьогорічних Паралімпійських іграх.

Про це розповів директор зі зв'язків із громадськістю організації Крейг Спенс в коментарі для видання "Главком", передає Цензор.НЕТ.

Як пояснили рішення?

Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочнуться у п'ятницю, 6 березня. Брати участь у Паралімпіаді-2026 збірна України повинна була в оновленій формі, проте в МПК визначили дизайн "політичним" та заборонили спортсменам змагатися в оновленій формі.

За словами Спенса, форма українських атлетів не відповідала правилам організації. На формі учасників заборонено зображати будь-які символи пов'язані з національною ідентичністю країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна

"Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК", - пояснили в МПК.

За словами президента НПК України Валерія Сушкевича, команда все ж встигла отримати новий комплект форми, який дозволить спортсменам виходити на старт змагань.

Що передувало?

  • Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що українським паралімпійцям заборонили одягати форму з мапою України.
  • Раніше Національний паралімпійський комітет (НПК) України показав, як саме виглядає форма, яку заборонив МПК. У дизайні синьо-жовтої форми акцент зроблено на територіальній цілісності України, зокрема на Кримському півострові, який тимчасово окупувала Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Автор: 

заборона (1496) Паралімпіада (213) Збірна України (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
ну, ще можно заборонити кольори українського прапора.
показати весь коментар
02.03.2026 22:26 Відповісти
+22
Так по суті будь-який прапор, кольори державного прапора є "національною ідентичністю", "політичним символом"...
показати весь коментар
02.03.2026 22:28 Відповісти
+17
Тобто, заборонені офіційно визнані мапи країн?
Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
показати весь коментар
02.03.2026 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, ще можно заборонити кольори українського прапора.
показати весь коментар
02.03.2026 22:26 Відповісти
Або 5 кілець, бо це континенти.
Шиза косить наші ряди !
показати весь коментар
02.03.2026 22:29 Відповісти
Або подати на організаторів в Міжнародний кримінальний суд (МКС) за виправдання воєнних злочинів і спонсорування тероризму. Можливо і не виграємо, але реклама цим покидькам гарантована.
показати весь коментар
02.03.2026 23:23 Відповісти
від тієї реклами комітету як вода з гусака. Зимова олімпіада як приклад.
показати весь коментар
03.03.2026 00:04 Відповісти
давно не дивлюсь всілякі олімпіади, включно з олімпіадами по фізиці та хімії.

що на олімпіадах вже не оголошують приналежність спортсмена до його країни, не піднімають прапор і не виконують гімн ?

чинуші-корупціонери від спорта забрехались за рашиські 💰💸 гроші

.
показати весь коментар
03.03.2026 01:51 Відповісти
навіть не згадаю, коли дивився останню, бо не маю тєлєвізора з 2004-го року, а що було до того, то вже загубилось у глибині минулого сторіччя. Пам'ятаю точно, що навіть олімпіаду 80-го року проїбав, бо був у місцях, де нема тєлєвізорів.
показати весь коментар
03.03.2026 01:57 Відповісти
Собак їв?
показати весь коментар
03.03.2026 07:58 Відповісти
куди котиться світ? Куди...???
показати весь коментар
02.03.2026 22:27 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 22:38 Відповісти
Так по суті будь-який прапор, кольори державного прапора є "національною ідентичністю", "політичним символом"...
показати весь коментар
02.03.2026 22:28 Відповісти
герб і гімн також .
показати весь коментар
02.03.2026 23:12 Відповісти
мабуть події із історією "шоломома" Гераскевича не дивилися - тренувалися....
показати весь коментар
02.03.2026 22:32 Відповісти
Бубка - член МОК, яких Комітет обирає без особливого врахування їхнього громадянства.

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», - прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».
показати весь коментар
02.03.2026 23:26 Відповісти
Скільки завоював медалей і скільки встановив рекордів той гераскевич?
показати весь коментар
02.03.2026 23:39 Відповісти
у Гераскевича все ще попереду, а бубка вже просрав свої висоти - ось в чому питання

.
показати весь коментар
03.03.2026 01:56 Відповісти
Висоти Бубки залишаться і після його смерті. А у гераскевича згоден, все попереду. Щоправда, не в спорті, а в політиці. Мудрий нарід його в депутати вибере, а потім і мером Києва, коли кличко на пенсію піде.
показати весь коментар
03.03.2026 11:41 Відповісти
Усик і Ломаченко Бубку підтримали.
показати весь коментар
03.03.2026 03:31 Відповісти
Придётся карту Украины перерисовать.
показати весь коментар
02.03.2026 22:34 Відповісти
колір не того....
показати весь коментар
02.03.2026 22:38 Відповісти
Тобто, заборонені офіційно визнані мапи країн?
Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
показати весь коментар
02.03.2026 22:36 Відповісти
Краще ігнорувати заборони, і нехай судяться паралімпійські чиновники.
показати весь коментар
03.03.2026 00:05 Відповісти
ну ***** кончені
показати весь коментар
02.03.2026 22:36 Відповісти
Гидко навіть коментувати цей маразм.
показати весь коментар
02.03.2026 22:41 Відповісти
Сьогодні забороняють одяг з мапою України, завтра гімн, післязавтра назву Україна !?

Треба підготувати вже докладний позив в арбітражний суд МОК, можливо з залученням міжнародних юристів по цій справі, спускати це все так вже неможна !
показати весь коментар
02.03.2026 22:42 Відповісти
Нема такого "арбітражний суд МОК". Є САS - Спортивний арбітражний суд, базується в Лозанні.
Але там так довга процедура....
Просто нагадаю, коли хорьків в 2009-му викрил на підкупі футболістів команди Карпати; після того як по ним санкціями влупив ФФУ (в 2010-му році); вони звернулись в САS. Розгляд справи тягнувся три роки, завершився в акурат влітку 2013-го, коли вони мали вже грати (та вже грали, провели перший тур) в Лізі Чемпіонів....
показати весь коментар
02.03.2026 22:52 Відповісти
Герб..
показати весь коментар
02.03.2026 23:00 Відповісти
Мені просто цікаво, заміну форми олімпійців пан Валерій Сушкевич приймав однойменно чи керувався порадами радників ОПи Президента України?
показати весь коментар
02.03.2026 22:50 Відповісти
А зображення національного герба чи прапора на формі хіба не є політичним символом (за визначенням)?
показати весь коментар
03.03.2026 00:00 Відповісти
Є. Крім того комітет може заборонити виконання гімну, бо там є слова "згинуть наші воріженьки".
показати весь коментар
03.03.2026 00:08 Відповісти
там тільки музика грає
показати весь коментар
03.03.2026 05:27 Відповісти
так спортсмени ж співають. Заборонити, хай тільки музика грає.
показати весь коментар
03.03.2026 06:00 Відповісти
А заявити, що в нас іншої форми немає, і тому ми можемо вийти або в ній, або взагалі голяка?
показати весь коментар
03.03.2026 00:02 Відповісти
Потрібно виходити..дискваліфікувати всю збірну вони обісруться..тоді дійсно будуть політичні наслідки
показати весь коментар
03.03.2026 10:30 Відповісти
 
 