Організатори Паралімпіади-2026 про заборону форми з картою України: Політичні символи – заборонені

У Міжнародному паралімпійському комітеті пояснили рішення заборонити форму українських паралімпійців з мапою України на цьогорічних Паралімпійських іграх.

Про це розповів директор зі зв'язків із громадськістю організації Крейг Спенс в коментарі для видання "Главком", передає Цензор.НЕТ.

Як пояснили рішення?

Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочнуться у п'ятницю, 6 березня. Брати участь у Паралімпіаді-2026 збірна України повинна була в оновленій формі, проте в МПК визначили дизайн "політичним" та заборонили спортсменам змагатися в оновленій формі.

За словами Спенса, форма українських атлетів не відповідала правилам організації. На формі учасників заборонено зображати будь-які символи пов'язані з національною ідентичністю країни.

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"Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК", - пояснили в МПК.

За словами президента НПК України Валерія Сушкевича, команда все ж встигла отримати новий комплект форми, який дозволить спортсменам виходити на старт змагань.

Що передувало?

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що українським паралімпійцям заборонили одягати форму з мапою України.

Раніше Національний паралімпійський комітет (НПК) України показав, як саме виглядає форма, яку заборонив МПК. У дизайні синьо-жовтої форми акцент зроблено на територіальній цілісності України, зокрема на Кримському півострові, який тимчасово окупувала Росія.

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