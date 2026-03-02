Організатори Паралімпіади-2026 про заборону форми з картою України: Політичні символи – заборонені
У Міжнародному паралімпійському комітеті пояснили рішення заборонити форму українських паралімпійців з мапою України на цьогорічних Паралімпійських іграх.
Про це розповів директор зі зв'язків із громадськістю організації Крейг Спенс в коментарі для видання "Главком", передає Цензор.НЕТ.
Як пояснили рішення?
Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочнуться у п'ятницю, 6 березня. Брати участь у Паралімпіаді-2026 збірна України повинна була в оновленій формі, проте в МПК визначили дизайн "політичним" та заборонили спортсменам змагатися в оновленій формі.
За словами Спенса, форма українських атлетів не відповідала правилам організації. На формі учасників заборонено зображати будь-які символи пов'язані з національною ідентичністю країни.
"Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК", - пояснили в МПК.
За словами президента НПК України Валерія Сушкевича, команда все ж встигла отримати новий комплект форми, який дозволить спортсменам виходити на старт змагань.
Що передувало?
- Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що українським паралімпійцям заборонили одягати форму з мапою України.
- Раніше Національний паралімпійський комітет (НПК) України показав, як саме виглядає форма, яку заборонив МПК. У дизайні синьо-жовтої форми акцент зроблено на територіальній цілісності України, зокрема на Кримському півострові, який тимчасово окупувала Росія.
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Шиза косить наші ряди !
що на олімпіадах вже не оголошують приналежність спортсмена до його країни, не піднімають прапор і не виконують гімн ?
чинуші-корупціонери від спорта забрехались за рашиські 💰💸 гроші
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«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду - звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», - прокоментував Гераскевич свою ініціативу.
У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».
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Потрібно подавати в міжнародний суд на цих політично заангажованих кацапами представників мок.
Треба підготувати вже докладний позив в арбітражний суд МОК, можливо з залученням міжнародних юристів по цій справі, спускати це все так вже неможна !
Але там так довга процедура....
Просто нагадаю, коли хорьків в 2009-му викрил на підкупі футболістів команди Карпати; після того як по ним санкціями влупив ФФУ (в 2010-му році); вони звернулись в САS. Розгляд справи тягнувся три роки, завершився в акурат влітку 2013-го, коли вони мали вже грати (та вже грали, провели перший тур) в Лізі Чемпіонів....