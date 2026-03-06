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Новини Фото Паралімпійські ігри 2026
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Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

Організатори Паралімпійських Ігор-2026 в Італії винесли прапор України на церемонії відкриття 6 березня, попри вимогу Національного паралімпійського комітету (НПК) не робити цього.

Про це повідомляє Трибуна, передає Цензор.НЕТ.

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Організатори проігнорували вимогу України

Так, на урочистому відкритті змагань у Вероні винесли табличку з написом Україна та наш прапор. Організатори зробили це попри те, що українська команда бойкотувала церемонію, а НПК наполягав, аби символіки там не було.

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Паралімпіади 2026 - прапор України на церемонії відкриття
Паралімпіади 2026 - прапор України на церемонії відкриття
Паралімпіади 2026 - прапор України на церемонії відкриття

Бойкот України та інших країн

  • Україна бойкотує церемонію у Вероні через допуск російських і білоруських параатлетів до Ігор під національною символікою.
  • Разом з Україною відкриття Паралімпіади бойкотували офіційні делегації Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Румунії, Швеції, Польщі, Чехії, Нідерландів, Хорватії, Німеччини, Канади, Австрії та Великої Британії. Паралімпійські ігри відбуватимуться з 6 до 15 березня.

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Паралімпіада (213) прапор (523)
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Топ коментарі
+34
нам не заборонили. Ми відмовились. Наш прапор винесли без нашої згоди
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07.03.2026 00:02 Відповісти
+27
Українські спортсмени повинні покинути цей шабаш -негайно ! Це приниження саме кацапами , всіх українців , всієї України !
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07.03.2026 00:10 Відповісти
+22
А, хіба, не підсудна справа - офіційне використання символів країни без згоди?
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07.03.2026 00:15 Відповісти
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Бляха, який сюр... Вбивцям дозволили виступати під їхніми прапорами, нам заборонили
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06.03.2026 23:55 Відповісти
нам не заборонили. Ми відмовились. Наш прапор винесли без нашої згоди
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07.03.2026 00:02 Відповісти
Пшло НА.
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07.03.2026 04:33 Відповісти
Українські спортсмени повинні покинути цей шабаш -негайно ! Це приниження саме кацапами , всіх українців , всієї України !
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07.03.2026 00:10 Відповісти
А, хіба, не підсудна справа - офіційне використання символів країни без згоди?
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07.03.2026 00:15 Відповісти
підсудна !
за німецьким законодавством:

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) - це неурядова міжнародна некомерційна організація.
МПК юридично зареєстрований як асоціація за німецьким законодавством, базується в Бонні (ФРН).

.
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07.03.2026 01:12 Відповісти
За німецьким законодавством (зокрема, § 103 та § 104 Кримінального кодексу Німеччини, StGB), публічна наруга або незаконне використання державних символів іноземних держав (прапори, герби, гімни) карається штрафами або позбавленням волі на строк до двох або п'яти років. Заборона спрямована на захист репутації держав, з якими Німеччина підтримує офіційні відносини.

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07.03.2026 01:14 Відповісти
****, в цих підарів дно є чи там свинособачими прутнями наскрізь продовбано?
Засудити гандонів, закидати їх позовами щоб хрюкнути впоперек боялися.
Зараз всяка видрість буде наш прапор тягати без дозволу, коли за нього тисяч гинуть.
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07.03.2026 00:19 Відповісти
як ти їх засудиш, якщо "наш" представник Бубка ваащє не протів ?
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07.03.2026 00:27 Відповісти
За німецьким законодавством (зокрема, § 103 та § 104 Кримінального кодексу Німеччини, StGB),

див. вище
.
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07.03.2026 01:15 Відповісти
Може не тільки відкриття треба бойкотувати, а й самі ці ігрища?
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07.03.2026 00:34 Відповісти
Нарешті навели повний список тих, хто бойкотом підтримав Україну. 15 делегацій, і ми 16-ті.
Що для мене дивно, в списку є німці. Бо ще нещодавно читав, що серед їх керівництва переважала думка до бойкоту не долучатися. Видать, в останній момент передумали....
Здивувало, що в списку нема Франції та Бельгії...
І не здивувала відсутність Угорщини та Словаччини.
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07.03.2026 00:35 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/34368 Олексй ГОЛОБУЦЬКИЙ:

Верона, Паралімпійські ігри - збірна росії вперше з 2014-го вийшла під своїм прапором (фотка за ссиллю, кому цікаво). Організатори вирішили, що от тепер росія набрала мінімально необхідну кількість вбитих українців, щоб гордо ходити під власним прапором?
Це якась дуже бридка тенденція: ООН, Олімпійський рух, ФІФА - всі деградували до геть нікчемного рівня і водночас стали захмарно аморальними. 100 років плюс-мінус - це і був термін їхньої придатності, тому і все, скисли, можна викидати?
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07.03.2026 00:54 Відповісти
Правильно. Всі ці так звані лицемірні "цінності" та "ігри" давно знівельовані. Плювати на цю херню. Дисквалифікують? То нехай здохнуть та згорять в пеклі.
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07.03.2026 01:02 Відповісти
Не потрібно там нашій Збірній бути присутніми...
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07.03.2026 07:28 Відповісти
Суки. Це вже якийсь зовсім пздц. Наші символи використовують в своєму шабаші без нашої згоди. Це вже потрібно подавати в суд і блокувати ці тьху, так сказати кацапсько-терористичні ігри
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07.03.2026 09:18 Відповісти
Хтось ще вірить що Європа це правова організація? Як вони знами так і ми з ними повинніраз по хорошомуі по закону вони не розуміють. Потрібно фізично зірвати всі ті олімпійські ігри
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07.03.2026 09:27 Відповісти
Вони мусили відмовитися коли дізналися ож там буде прапор фашистів. У організаторів мав бути вибір. Україна чи підарастія. Як і на ОІ після Гераскевича. А іншак їм пох, гроші не втрачають.
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07.03.2026 10:52 Відповісти
 
 