Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

Організатори Паралімпійських Ігор-2026 в Італії винесли прапор України на церемонії відкриття 6 березня, попри вимогу Національного паралімпійського комітету (НПК) не робити цього.

Про це повідомляє Трибуна, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Організатори проігнорували вимогу України

Так, на урочистому відкритті змагань у Вероні винесли табличку з написом Україна та наш прапор. Організатори зробили це попри те, що українська команда бойкотувала церемонію, а НПК наполягав, аби символіки там не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент МПК Парсонс дозволить росіянам, пораненим на війні, змагатися на Паралімпіаді: "Неважливо, що вони робили в минулому"







Бойкот України та інших країн

Україна бойкотує церемонію у Вероні через допуск російських і білоруських параатлетів до Ігор під національною символікою.

Разом з Україною відкриття Паралімпіади бойкотували офіційні делегації Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Румунії, Швеції, Польщі, Чехії, Нідерландів, Хорватії, Німеччини, Канади, Австрії та Великої Британії. Паралімпійські ігри відбуватимуться з 6 до 15 березня.

Читайте також: До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга