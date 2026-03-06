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Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО
Організатори Паралімпійських Ігор-2026 в Італії винесли прапор України на церемонії відкриття 6 березня, попри вимогу Національного паралімпійського комітету (НПК) не робити цього.
Про це повідомляє Трибуна, передає Цензор.НЕТ.
Організатори проігнорували вимогу України
Так, на урочистому відкритті змагань у Вероні винесли табличку з написом Україна та наш прапор. Організатори зробили це попри те, що українська команда бойкотувала церемонію, а НПК наполягав, аби символіки там не було.
Бойкот України та інших країн
- Україна бойкотує церемонію у Вероні через допуск російських і білоруських параатлетів до Ігор під національною символікою.
- Разом з Україною відкриття Паралімпіади бойкотували офіційні делегації Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Румунії, Швеції, Польщі, Чехії, Нідерландів, Хорватії, Німеччини, Канади, Австрії та Великої Британії. Паралімпійські ігри відбуватимуться з 6 до 15 березня.
Топ коментарі
+34 Igor Karatsuba
показати весь коментар07.03.2026 00:02 Відповісти Посилання
+27 Tata Parasolka
показати весь коментар07.03.2026 00:10 Відповісти Посилання
+22 Oxa Ogel
показати весь коментар07.03.2026 00:15 Відповісти Посилання
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за німецьким законодавством:
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) - це неурядова міжнародна некомерційна організація.
МПК юридично зареєстрований як асоціація за німецьким законодавством, базується в Бонні (ФРН).
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Засудити гандонів, закидати їх позовами щоб хрюкнути впоперек боялися.
Зараз всяка видрість буде наш прапор тягати без дозволу, коли за нього тисяч гинуть.
див. вище
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Що для мене дивно, в списку є німці. Бо ще нещодавно читав, що серед їх керівництва переважала думка до бойкоту не долучатися. Видать, в останній момент передумали....
Здивувало, що в списку нема Франції та Бельгії...
І не здивувала відсутність Угорщини та Словаччини.
Верона, Паралімпійські ігри - збірна росії вперше з 2014-го вийшла під своїм прапором (фотка за ссиллю, кому цікаво). Організатори вирішили, що от тепер росія набрала мінімально необхідну кількість вбитих українців, щоб гордо ходити під власним прапором?
Це якась дуже бридка тенденція: ООН, Олімпійський рух, ФІФА - всі деградували до геть нікчемного рівня і водночас стали захмарно аморальними. 100 років плюс-мінус - це і був термін їхньої придатності, тому і все, скисли, можна викидати?