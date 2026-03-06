Президент МПК Парсонс дозволить росіянам, пораненим на війні, змагатися на Паралімпіаді: "Неважливо, що вони робили в минулому"
Міжнародний паралімпійський комітет дозволить російським солдатам, пораненим на війні проти України, брати участь в майбутніх Паралімпійських іграх, назвавши це для них "другим шансом".
Про це заявив президент МПК Ендрю Парсонс, пише Tribuna та BBC Sport, передає Цензор.НЕТ.
За даними BBC Sport, Паралімпійський комітет Росії заявив, що щонайменше 70 параатлетів, які брали участь в російсько-українській війні, є членами національної команди у різних видах спорту.
Що відомо?
"Коли генеральна асамблея ухвалила рішення про скасування дискваліфікації Росії та Білорусі, було прийнято рішення ставитися до них як до будь-якого іншого Національного Паралімпійського комітету. Є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тому якщо Росія це зробить, вона буде не єдиною. Ми повинні пам’ятати, звідки ми прийшли. Наш рух розпочався після Другої світової війни, зокрема з поранених військовослужбовців", - заявив Парсонс.
- За його словами, Паралімпійський комітет має на меті допомогти людям, які постраждали внаслідок війни, "реінтегруватися в суспільство через спорт", а сам МПК виступає "проти будь-якої війни".
"Нам неважливо, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це інша справа, але те, що ми пропонуємо з рухом, – це другий шанс", - стверджує Парсонс.
Також президент МПК відповів на запитання, що він сказав би українським спортсменам:
"Моє послання до них полягає в тому, що найкращий спосіб показати силу України — це на спортивному полі, виграючи медалі та забезпечуючи те, щоб їхній національний гімн звучав якомога більше разів на італійській землі".
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на ліце всі ознаки дегенерації, підлот, збочень та корупції.
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гвалтівники та вбивці від паРаші ..
щоб сказав ******** Ендрю Парсонс якби його дитину згвалтували та вбили ці так звані "спортсмени"
Отже, не дивуйтеся що парсонс розумововідсталий.
Найрозумововідсталіший став президентом.
" около 20 лет проработал в паралимпийском движении (при этом не являясь паралимпийским спортсменом"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-exclusive-3
світ на дні
На цій олімпіаді стало очевидним, що очільники мок, це збіговисько моральних уродів.
Це треш, шановні!!!🫣
Щось таке співзвучне...
Не дякуйте.
ось посилання: https://www.youtube.com/watch?v=lMV6n6gMmgU