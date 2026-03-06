УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Паралімпійські ігри 2026
6 774 53

Президент МПК Парсонс дозволить росіянам, пораненим на війні, змагатися на Паралімпіаді: "Неважливо, що вони робили в минулому"

окупант

Міжнародний паралімпійський комітет дозволить російським солдатам, пораненим на війні проти України, брати участь в майбутніх Паралімпійських іграх, назвавши це для них "другим шансом".

Про це заявив президент МПК Ендрю Парсонс, пише Tribuna та BBC Sport, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними BBC Sport, Паралімпійський комітет Росії заявив, що щонайменше 70 параатлетів, які брали участь в російсько-українській війні, є членами національної команди у різних видах спорту.

Що відомо?

"Коли генеральна асамблея ухвалила рішення про скасування дискваліфікації Росії та Білорусі, було прийнято рішення ставитися до них як до будь-якого іншого Національного Паралімпійського комітету. Є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тому якщо Росія це зробить, вона буде не єдиною. Ми повинні пам’ятати, звідки ми прийшли.  Наш рух розпочався після Другої світової війни, зокрема з поранених військовослужбовців", - заявив Парсонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 долучилися Австралія та Франція, - Сибіга

  • За його словами, Паралімпійський комітет має на меті допомогти людям, які постраждали внаслідок війни, "реінтегруватися в суспільство через спорт", а сам МПК виступає "проти будь-якої війни".

"Нам неважливо, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це інша справа, але те, що ми пропонуємо з рухом, – це другий шанс", - стверджує Парсонс.

Також президент МПК відповів на запитання, що він сказав би українським спортсменам:

"Моє послання до них полягає в тому, що найкращий спосіб показати силу України — це на спортивному полі, виграючи медалі та забезпечуючи те, щоб їхній національний гімн звучав якомога більше разів на італійській землі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організатори Паралімпіади-2026 про заборону форми з картою України: Політичні символи – заборонені

Автор: 

армія рф (21263) Паралімпіада (213) росія (70404)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+80
Україна повинна подати в Інтерпол на видачу їх як злочинців
показати весь коментар
06.03.2026 21:53 Відповісти
+73
Президент МПК Парсонс це моральний виродок і злочинець на порядок ниціший від тих рускіх вбивць.
показати весь коментар
06.03.2026 21:55 Відповісти
+57
жесть.

гвалтівники та вбивці від паРаші ..

щоб сказав ******** Ендрю Парсонс якби його дитину згвалтували та вбили ці так звані "спортсмени"
показати весь коментар
06.03.2026 21:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна повинна подати в Інтерпол на видачу їх як злочинців
показати весь коментар
06.03.2026 21:53 Відповісти
Президент МПК Парсонс це моральний виродок і злочинець на порядок ниціший від тих рускіх вбивць.
показати весь коментар
06.03.2026 21:55 Відповісти
Ось ця потвора Парсон
показати весь коментар
06.03.2026 22:43 Відповісти
з такою пикою й до проф. Ламборозо ходити не треба -

на ліце всі ознаки дегенерації, підлот, збочень та корупції.

.
показати весь коментар
06.03.2026 23:10 Відповісти
підор, **** прокелята цей ******** , прислужник сатани і рошистів
показати весь коментар
06.03.2026 23:51 Відповісти
Глянувши на пику, зразу видно ще рідкісний підераст та педофіл! Гори в пеклі вилупок прокацапський! 🤬
показати весь коментар
07.03.2026 09:50 Відповісти
Розумна увага ! І хай Італія вигрібає від МКС-у.
показати весь коментар
06.03.2026 22:14 Відповісти
Простіше - грохнути тіх кацапів прямо там, на змаганнях !!!
показати весь коментар
06.03.2026 23:00 Відповісти
Дна не існує...
показати весь коментар
06.03.2026 21:55 Відповісти
Головне, що в рашистів ні сорому, ні совісті нема, лізти ще на змагання після вбивств мирних людей в чужій державі.
показати весь коментар
06.03.2026 21:56 Відповісти
було б гарно бачити, як кацапських паралімпійців уводять у кайданках
показати весь коментар
06.03.2026 21:57 Відповісти
жесть.

гвалтівники та вбивці від паРаші ..

щоб сказав ******** Ендрю Парсонс якби його дитину згвалтували та вбили ці так звані "спортсмени"
показати весь коментар
06.03.2026 21:57 Відповісти
Він вже сказав - я дам йому другий шанс, в мене ще одна дитина є...
показати весь коментар
06.03.2026 22:05 Відповісти
Я думав що кацапи намагатимуться таємно пропихати рашистів-інвалідів на паралімпіаду, як вони це *******, а ********** МПК каже прямо що 20 рубів - завжди 20 рублів. Парсонс мабуть не розуміє що рашизм/нацизм/фашизм не лікується Олімпійськими іграми.
показати весь коментар
06.03.2026 21:59 Відповісти
Паралімпійці це люди не тільки з набутими вадами, а й з вродженими, зокрема й розумововідсталі.
Отже, не дивуйтеся що парсонс розумововідсталий.
Найрозумововідсталіший став президентом.
показати весь коментар
06.03.2026 22:17 Відповісти
пАрсонс моральний каліка.
" около 20 лет проработал в паралимпийском движении (при этом не являясь паралимпийским спортсменом"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E#cite_note-exclusive-3
показати весь коментар
06.03.2026 22:50 Відповісти
по суті парсонс бразилець, тому його позиція досить передбачувана.
показати весь коментар
07.03.2026 00:41 Відповісти
Треба ігнорувати цей сраний цирк повністю. А не тільки відкриття. Спортсменів жаль, але брати участь в цьому це зашквар .
показати весь коментар
06.03.2026 22:00 Відповісти
Парашный скот готовит спортивные снаряды на паралимпиаду.
показати весь коментар
06.03.2026 22:02 Відповісти
Вони не постраждали в наслідок війни вони почали отримувати за свої злочини. Довбаний маніпулятор.
показати весь коментар
06.03.2026 22:04 Відповісти
це все одно що дати вбивці другий патрон , якщо він першим пострілом в тебе схибив ...
показати весь коментар
06.03.2026 22:06 Відповісти
Та весь світ рублями протух 🤬
показати весь коментар
06.03.2026 22:07 Відповісти
Може Мюнхен який новий забацать? Тільки з іншими героями.
показати весь коментар
06.03.2026 22:11 Відповісти
реально світова система міжнародних інституцій згнила ..

світ на дні
показати весь коментар
06.03.2026 22:15 Відповісти
щоб вони ваших дочок, жінок і мамок згвалтували прям на олімпіаді
показати весь коментар
06.03.2026 22:18 Відповісти
Самий кращий коментар
показати весь коментар
06.03.2026 22:26 Відповісти
Тоді ********** МПК дасть їм третій шанс...
показати весь коментар
06.03.2026 22:37 Відповісти
Це п*здець. То накуя нам такі ігри вбивць?
показати весь коментар
06.03.2026 22:24 Відповісти
Они же не немцев или итальянцев убивали, а так. Соседних аборигенов где-то на окраине цивилизации. Почти Индокитай или Алжир.
показати весь коментар
06.03.2026 22:31 Відповісти
а парсонсу і на німців, і на італійців теж *****, бо він бразилець.
показати весь коментар
07.03.2026 00:43 Відповісти
Слухати заяву Президента МПК про те, що ,,неважливо'', що робили росіяни в минулому, - це все одно що спостерігати за тим, як совість людства остаточно змивають в унітаз. Пане Парсонс, ви оце серйозно? ,,Неважливо'', так ? Тобто, якщо вчора ця істота через приціл розстрілювала житлові будинки, катувала цивільних чи закидала гранатами підвали з дітьми, а сьогодні вона невдало наступила на міну - вона що , вже автоматично стає ,,героїчним атлетом''? Це що, новий вид спортивного катарсису? Чи просто пік вашої професійної продажності та цинізму? За вашою логікою, якби маніяк Чикатило мав гарну фізичну підготовку, ви б теж привітно тиснули йому руку на стадіоні? Бо ж ,,яка різниця, що він робив' у минулому '', головне - як він біжить зараз ! Може, підете ще далі? Може запросите до себе додому на сімейну вечерю вбивцю, який щойно вирізав пів сусіднього кварталу? Посадите цього м'ясника, у якого кров на руках ще не встигла засохнути, поруч зі своєю дружиною? Нехай він посміхається вашим дітям тими ж губами, якими віддавав накази вбивати. Що , ні? А що ж таке? Що, огидно? Страшно? Чому ж тоді на міжнародному святі спорту нам пропонують терпіти цих виродків?Це курва вже не гуманізм. Це повна втрата усіх людських орієнтирів. Ви перетворюєте Паралімпіаду на збіговисько недобитих катів, наділяючи їх статусом ,,героїв''. Якщо для вас кров невинних - це просто ,,минуле'', на яке можна заплющити очі заради картинки, то ваш спорт вже мертвий. Ви власноруч будуєте п'єдестал для вбивць, і цей сморід гнилі вже ніякими парфумами та вогнищами ,,олімпійського свята '' вже не замаскувати.....
показати весь коментар
06.03.2026 22:33 Відповісти
парсонас, ти не війшов в історію - ти в неї вляпався
показати весь коментар
06.03.2026 22:37 Відповісти
Не знав, що парсонс - мацковське призвище
показати весь коментар
06.03.2026 22:37 Відповісти
парсонс - шотландське прізвище, але народився і жив у Бразилії. А це як расія, тільки на протилежному боці планети.
показати весь коментар
07.03.2026 00:47 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2026 22:43 Відповісти
Тобто, цього вишкребка не буде турбувати участь в паралімпіаді гвалтівника його батьків, сестер- братів, дружини- дітей, коханки-коханця, якщо цього виродка скалічать при затримання, але він буде показувати гарні результати у спорті?
На цій олімпіаді стало очевидним, що очільники мок, це збіговисько моральних уродів.
показати весь коментар
06.03.2026 22:45 Відповісти
Повний бойкот цього антицивілізаційного шоу з відбілюванням вбивць, гвалтівників та воєнних злочинців!
показати весь коментар
06.03.2026 22:46 Відповісти
Міжнародний комітет займається героїзацієй міжнародних злочинців з армії рф ,чому прокуратура не розлідує цей факт? Нехай висилають їм запрошення дати свідчення по цьому питанню.
показати весь коментар
06.03.2026 22:48 Відповісти
Скотиняка,***...!
показати весь коментар
06.03.2026 23:01 Відповісти
особливо хто гвалтував і розстрілював цивільних, в бразілії це звичайна справа, мабуть той парсонс сам виріс у такому середовищі
показати весь коментар
06.03.2026 23:07 Відповісти
Якщо їм не важливо, що робили ці, так звані, спортсмени в минулому, а саме - вбивали, катували, мародерили, то чому б не дозволити брати участь в олімпіаді усим зекам, наркоманам та іншим покидькам? Адже вони, судячи з логіки президента, теж заслуговують мати другий шанс?
Це треш, шановні!!!🫣
показати весь коментар
07.03.2026 00:04 Відповісти
Уявляю, як плачуть у пеклі есесівці. В що, так можна було. Адже не має значення, що ти робив...
показати весь коментар
07.03.2026 00:13 Відповісти
дурка полная и подмена понятий. Нужно этих тварей по всему миру ловить и уничтожать раз эти структуры прогнили до основания
показати весь коментар
07.03.2026 00:55 Відповісти
Требо залучити снайперів та створити змагання бо кацапські покидьки є законною ціллю України .
показати весь коментар
07.03.2026 01:32 Відповісти
Україні треба терміново покинути цей треш, а на цього покидька подати до суду. Бо він є пособником терористів і вбивць
показати весь коментар
07.03.2026 01:59 Відповісти
....стільки гнилі вилазить зараз із-за війни, то і добре, хоч побачимо хто продався д'яволу!!!!
показати весь коментар
07.03.2026 07:39 Відповісти
Гроші ж не пахнуть, так ендрю?
показати весь коментар
07.03.2026 07:58 Відповісти
Не важливо, як називається вулиця, бо вона освітлена і заасфальтована(с)
Щось таке співзвучне...
показати весь коментар
07.03.2026 08:26 Відповісти
Падло смердюче....
показати весь коментар
07.03.2026 09:41 Відповісти
іди в сраку, я втомився і я старенький щоб знову тягатися з кацапами чи не дай Бог іще і з примусово мобілізованими українцями... Харе з мене цих війн, навіть 30 місяців це багато....
показати весь коментар
07.03.2026 17:13 Відповісти
Всі хто бажають зла піжнародному параолімпійському можуть це написати на ютьюбі міжнародного параолімпійського комітету. Я це вже зробив.
Не дякуйте.
ось посилання: https://www.youtube.com/watch?v=lMV6n6gMmgU
показати весь коментар
07.03.2026 17:10 Відповісти
 
 