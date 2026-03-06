Президент МПК Парсонс позволит россиянам, раненым на войне, соревноваться на Паралимпиаде: "Неважно, что они делали в прошлом"

Международный паралимпийский комитет разрешит российским солдатам, раненым на войне против Украины, участвовать в будущих Паралимпийских играх, назвав это "вторым шансом" для них.

Об этом заявил президент МПК Эндрю Парсонс, пишут Tribuna и BBC Sport, передает Цензор.НЕТ.

По данным BBC Sport, Паралимпийский комитет России заявил, что по меньшей мере 70 параатлетов, участвовавших в российско-украинской войне, являются членами национальной команды в различных видах спорта.

Что известно?

"Когда генеральная ассамблея приняла решение об отмене дисквалификации России и Беларуси, было принято решение относиться к ним как к любому другому Национальному Паралимпийскому комитету. Есть много стран, которые набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому если Россия это сделает, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы пришли. Наше движение началось после Второй мировой войны, в частности с раненых военнослужащих", - заявил Парсонс.

По его словам, Паралимпийский комитет ставит своей целью помочь людям, пострадавшим вследствие войны, "реинтегрироваться в общество через спорт", а сам МПК выступает "против любой войны".

"Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления – это другое дело, но то, что мы предлагаем с движением, – это второй шанс", – утверждает Парсонс.

Также президент МПК ответил на вопрос, что он сказал бы украинским спортсменам:

"Мое послание к ним заключается в том, что лучший способ показать силу Украины — это на спортивном поле, выигрывая медали и обеспечивая, чтобы их национальный гимн звучал как можно больше раз на итальянской земле".

