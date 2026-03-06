РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
1 667

Президент МПК Парсонс позволит россиянам, раненым на войне, соревноваться на Паралимпиаде: "Неважно, что они делали в прошлом"

окупант

Международный паралимпийский комитет разрешит российским солдатам, раненым на войне против Украины, участвовать в будущих Паралимпийских играх, назвав это "вторым шансом" для них.

Об этом заявил президент МПК Эндрю Парсонс, пишут Tribuna и BBC Sport, передает Цензор.НЕТ.

По данным BBC Sport, Паралимпийский комитет России заявил, что по меньшей мере 70 параатлетов, участвовавших в российско-украинской войне, являются членами национальной команды в различных видах спорта.

Что известно?

"Когда генеральная ассамблея приняла решение об отмене дисквалификации России и Беларуси, было принято решение относиться к ним как к любому другому Национальному Паралимпийскому комитету. Есть много стран, которые набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому если Россия это сделает, она будет не единственной. Мы должны помнить, откуда мы пришли. Наше движение началось после Второй мировой войны, в частности с раненых военнослужащих", - заявил Парсонс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига

  • По его словам, Паралимпийский комитет ставит своей целью помочь людям, пострадавшим вследствие войны, "реинтегрироваться в общество через спорт", а сам МПК выступает "против любой войны".

"Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления – это другое дело, но то, что мы предлагаем с движением, – это второй шанс", – утверждает Парсонс.

Также президент МПК ответил на вопрос, что он сказал бы украинским спортсменам:

"Мое послание к ним заключается в том, что лучший способ показать силу Украины — это на спортивном поле, выигрывая медали и обеспечивая, чтобы их национальный гимн звучал как можно больше раз на итальянской земле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы Паралимпиады-2026 о запрете формы с картой Украины: Политические символы — запрещены

Автор: 

армия РФ (10528) Паралимпиада (37) россия (22370)
Топ комментарии
+26
Україна повинна подати в Інтерпол на видачу їх як злочинців
06.03.2026 21:53 Ответить
+23
Президент МПК Парсонс це моральний виродок і злочинець на порядок ниціший від тих рускіх вбивць.
06.03.2026 21:55 Ответить
+17
Дна не існує...
06.03.2026 21:55 Ответить
Україна повинна подати в Інтерпол на видачу їх як злочинців
06.03.2026 21:53 Ответить
Президент МПК Парсонс це моральний виродок і злочинець на порядок ниціший від тих рускіх вбивць.
06.03.2026 21:55 Ответить
Розумна увага ! І хай Італія вигрібає від МКС-у.
06.03.2026 22:14 Ответить
ну цеж спочатку потрібно відкрити уголовну справу проти конкретних субьєтів .рішення суду , та запит у інтерпол. такий складний процес це не про нашіх . простіше людину зловити на ввулиці запхати в бусік та отримати бонус.
06.03.2026 22:24 Ответить
Дна не існує...
06.03.2026 21:55 Ответить
Головне, що в рашистів ні сорому, ні совісті нема, лізти ще на змагання після вбивств мирних людей в чужій державі.
06.03.2026 21:56 Ответить
було б гарно бачити, як кацапських паралімпійців уводять у кайданках
06.03.2026 21:57 Ответить
жесть.

гвалтівники та вбивці від паРаші ..

щоб сказав ******** Ендрю Парсонс якби його дитину згвалтували та вбили ці так звані "спортсмени"
06.03.2026 21:57 Ответить
Він вже сказав - я дам йому другий шанс, в мене ще одна дитина є...
06.03.2026 22:05 Ответить
Я думав що кацапи намагатимуться таємно пропихати рашистів-інвалідів на паралімпіаду, як вони це *******, а ********** МПК каже прямо що 20 рубів - завжди 20 рублів. Парсонс мабуть не розуміє що рашизм/нацизм/фашизм не лікується Олімпійськими іграми.
06.03.2026 21:59 Ответить
Паралімпійці це люди не тільки з набутими вадами, а й з вродженими, зокрема й розумововідсталі.
Отже, не дивуйтеся що парсонс розумововідсталий.
Найрозумововідсталіший став президентом.
06.03.2026 22:17 Ответить
Треба ігнорувати цей сраний цирк повністю. А не тільки відкриття. Спортсменів жаль, але брати участь в цьому це зашквар .
06.03.2026 22:00 Ответить
Парашный скот готовит спортивные снаряды на паралимпиаду.
06.03.2026 22:02 Ответить
Вони не постраждали в наслідок війни вони почали отримувати за свої злочини. Довбаний маніпулятор.
06.03.2026 22:04 Ответить
це все одно що дати вбивці другий патрон , якщо він першим пострілом в тебе схибив ...
06.03.2026 22:06 Ответить
Та весь світ рублями протух 🤬
06.03.2026 22:07 Ответить
Може Мюнхен який новий забацать? Тільки з іншими героями.
06.03.2026 22:11 Ответить
реально світова система міжнародних інституцій згнила ..

світ на дні
06.03.2026 22:15 Ответить
щоб вони ваших дочок, жінок і мамок згвалтували прям на олімпіаді
06.03.2026 22:18 Ответить
Самий кращий коментар
06.03.2026 22:26 Ответить
Це п*здець. То накуя нам такі ігри вбивць?
06.03.2026 22:24 Ответить
 
 