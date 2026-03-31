Гімнастка з РФ відвернулася від прапора України на Кубку світу: у Києві вимагають позбавити її "нейтрального" статусу

Російська спортсменка Софія Ільтерякова, яка виступає під "нейтральним" статусом, навмисно відвернулась від прапора України під час церемонії нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики у Болгарії.

Про це йдеться в заяві Української федерації гімнастики, передає Цензор.НЕТ.

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Дії росіянки

Йдеться про церемонію народження гімнасток у фіналах з обручем та м’ячем на етапі Кубка світу в болгарській Софії. У цьому виді вправ перше місце зайняла українка Таїсія Онофрійчук, а "нейтральна" Ільтерякова посіла друге місце.

Коли на церемонії увімкнули гімн України Ільтерякова відмовилася повертатися обличчям до прапорів країн і стояла весь час спиною.

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Реакція України

Українська федерація гімнастики наголосила, що таким вчинком російська спортсменка відкрито продемонструвала неповагу до державного символу України та фундаментальних принципів Олімпійської хартії.

"Ми розцінюємо цей вчинок не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресора. Розворот спиною до українського прапора в умовах війни, що триває, — це акт політичної ворожості. Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів", - наголосили в організації.

З огляду на це Україна вимагає:

анулювати результат Ільтерякової на поточному турнірі за неспортивну поведінку;

назавжди позбавити росіянку статусу "нейтральної спортсменки";

посилити перевірку на "нейтральність", включивши до неї не лише відсутність прямих зв’язків із силовими структурами, а й зобов’язання дотримуватись повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

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Зазначимо, що на Кубку світу у Болгарії українка Таїсія Онофрійчук здобула одразу 4 "золота": в особистому багатоборстві, у вправах з м'ячем, з обручем та зі стрічкою. Для гімнастки наразі це особистий рекорд.