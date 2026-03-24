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Новини Російські спортсмени Санкції проти російських спортсменів
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Рада Міжнародної асоціації легкої атлетики зняла з Всеросійської федерації легкої атлетики всі санкції

Легка атлетика зняла санкції з РФ після допінг-скандалу

Рада Міжнародної асоціації легкої атлетики ухвалила рішення скасувати всі санкції, накладені на Всеросійську федерацію легкої атлетики через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє російське Міністерство спорту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Обмеження діяли кілька років після викриття системного застосування допінгу серед російських спортсменів.

В організації заявили, що федерація виконала необхідні умови для відновлення членства.

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Олімпіада (727) росія (70635) санкції (13245) спорт (1746) змагання (236)
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Топ коментарі
+15
Спортивні функціонери це продажні ідари.
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24.03.2026 11:35 Відповісти
+4
Без підарської трампівщини тут не обійшлося...
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24.03.2026 11:39 Відповісти
+3
Спокійно...
то зняли санкції за допінг
а за війну санкції ніхто не знімав
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24.03.2026 11:57 Відповісти

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