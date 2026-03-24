Рада Міжнародної асоціації легкої атлетики зняла з Всеросійської федерації легкої атлетики всі санкції
Рада Міжнародної асоціації легкої атлетики ухвалила рішення скасувати всі санкції, накладені на Всеросійську федерацію легкої атлетики через порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє російське Міністерство спорту, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Обмеження діяли кілька років після викриття системного застосування допінгу серед російських спортсменів.
В організації заявили, що федерація виконала необхідні умови для відновлення членства.
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то зняли санкції за допінг
а за війну санкції ніхто не знімав